Dalit Cohen, de Madres Judías por la Paz, recuerda que este jueves, los terroristas de Hamás entregarán los cadáveres de los niños de la familia Bibas, Ariel y Kfir, secuestrados con 9 meses y 4 años el pasado 7 de octubre en los sangrientos atentados contra Israel. También entregarán el cuerpo de la madre de los pequeños, Shiri. Y acusa a organizaciones como Unicef, ONU o Cruz Roja, «callados durante su secuestro», de ser «cómplices de la muerte de estos niños inocentes».

Dalit Cohen ha destacado que «Shiri, Ariel y Kfir Bibas, eran civiles inocentes, judíos e israelíes que el 7 de octubre fueron arrancados de sus camas y secuestrados por terroristas de Hamás y civiles gazatíes».

«Hoy, después de 502 días, en los que el mundo judío no ha cesado de pedir la liberación de esta mujer y sus hijos de 1 y 3 años, vuelven a casa en ataúdes y en féretros», dice Dalit Cohen en sus redes.

Y se pregunta con rabia: «¿Dónde estaba Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia? ¿Dónde estaban los de Save the Children para que esos niños tuviesen la oportunidad de crecer y soñar? ¿Dónde estaban los de Amnistía Internacional movilizándose contra las injusticias y luchando por los derechos humanos? ¿Dónde estaban todos los movimientos feministas pidiendo por la igualdad de la mujer? ¿Dónde estaba la Cruz Roja para proteger y asistir a las víctimas israelíes?»

Y responde «estaban dándose la mano con terroristas. Cómplices. Todos los que habéis apoyado y callado sois cómplices de las muertes de estos niños inocentes de una manera u otra».

Los terroristas de Hamás anunciaron este martes que este jueves entregarán a Israel los cadáveres de los niños de la familia Bibas y su madre, Shiri.

«Hemos decidido entregar el jueves los cuerpos de cuatro prisioneros de la ocupación como parte de los preparativos para la segunda fase de las negociaciones del acuerdo», ha dicho el líder de Hamas Khalil al-Haya en comentarios pregrabados el martes, en los que señaló que la «familia Bibas» estaría incluida en la entrega de cuatro cadáveres, los primeros en ser entregados bajo el actual alto el fuego.

La familia Bibas fue secuestrada durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023. Su padre, Yarden Bibas, quien obtuvo la ciudadanía argentina durante su cautiverio, fue uno de los rehenes liberados durante la actual tregua entre Israel y Hamás. Pese al anuncio, la familia aseguró que aún no ha recibido ninguna confirmación oficial y hasta que la reciba, el «viaje no habrá terminado», asegura The Jerusalem Post.

Hamás ya había anunciado en diciembre que el más pequeño estaba muerto. Un alto cargo del grupo terrorista dio muestras de su frialdad y nula empatía al asegurar que el pequeño de 10 meses, Kfir Bibas, al que daba por muerto, «ha pagado el precio de la ocupación».

Hamás llegó a asegurar que habían secuestrado a Kfir Bibas y a su hermano Ariel, de cuatro años, para «imponer presión a su gobierno, para decirles que nos empujaron al infierno», dijo en una entrevista en la CBS.

