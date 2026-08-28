Localizan a uno de los tres españoles desaparecidos tras las devastadoras inundaciones en Nepal

Uno de los tres españoles desaparecidos tras las devastadoras inundaciones que han arrasado el norte de Nepal ha sido localizado, mientras sigue sin conocerse el paradero de los otros dos. La confirmación ha llegado a través de la Junta de Turismo de Nepal, que en su último boletín incluye a un español entre las personas rescatadas. Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que ha sido encontrado.

Horas antes, el Gobierno nepalí había incluido a dos mujeres y un hombre españoles entre los más de 600 turistas desaparecidos. Las dos mujeres se encontraban con un grupo de senderismo, según informan las autoridades.

La cifra de españoles de los que no se tenían noticias ya había cambiado en las últimas horas. El Ministerio de Asuntos Exteriores informó inicialmente de cuatro desaparecidos, pero este viernes redujo el número a tres. Tras conocerse que uno de ellos ha sido localizado, quedan dos españoles en paradero desconocido.

La Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario de España en Nepal y el Consulado General de España en Pekín siguen la situación y mantienen las gestiones con las autoridades locales.

Las autoridades nepalíes han elevado este viernes a 1.924 el número de personas desaparecidas tras las inundaciones, frente a las 977 contabilizadas horas antes. El fuerte aumento se debe a la incorporación al recuento de más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas.

Más de 580 muertos y 2.500 desaparecidos

El balance de la catástrofe sigue aumentando. Las autoridades han contabilizado ya 584 muertos entre Nepal y China: 579 cuerpos han sido recuperados en territorio nepalí y otros cinco fallecidos han sido confirmados en el Tíbet.

El número de desaparecidos se acerca ya a los 2.500 entre ambos lados de la frontera. Nepal mantiene a 1.924 personas en paradero desconocido, entre ellas 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas y 622 turistas. China, por su parte, ha informado de 558 desaparecidos en el Tíbet, 260 de ellos extranjeros.

Las fuerzas de seguridad y la Policía Turística han logrado evacuar a 129 visitantes extranjeros de las zonas afectadas y el número total de personas rescatadas en Nepal asciende a 4.451.

Éxodo y miedo ante una nueva riada

El temor a una nueva crecida mantiene en alerta a los habitantes del valle de Bhote Koshi. Decenas de personas continúan recorriendo la única carretera de la zona para ponerse a salvo. La amenaza de que el río vuelva a crecer se suma a la angustia de quienes todavía no han encontrado a sus familiares.

Los helicópteros continúan trasladando a supervivientes desde las localidades que quedaron incomunicadas después de que la riada arrasara el norte de Nepal.