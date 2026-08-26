El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no tiene constancia de que haya españoles «afectados o ilocalizables» por las violentas inundaciones que han golpeado este miércoles el norte de Nepal y la región china del Tíbet. El desastre deja por el momento 98 muertos y cientos de desaparecidos o sin contacto a ambos lados de la frontera.

El grueso de las víctimas se concentra en Nepal. La Oficina del Primer Ministro ha confirmado la recuperación de 95 cadáveres en las zonas arrasadas por la crecida del río Bhote Koshi, aunque las tareas de identificación todavía no han concluido. Las autoridades continúan recabando información en las áreas afectadas para establecer la dimensión definitiva del desastre.

A la cifra de fallecidos se suma un elevado número de personas con las que todavía no se ha podido establecer contacto. Entre ellas hay 484 turistas —391 extranjeros y 93 nepalíes—, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de proyectos hidroeléctricos.

Los turistas se dirigían como peregrinos hacia el monte Kailash, en el Tíbet, cuando se perdió la comunicación con ellos. Entre los extranjeros hay al menos 105 indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés. Las nacionalidades del resto no han sido detalladas.

El agua golpeó con especial violencia el distrito montañoso de Rasuwa, en el norte de Nepal. La crecida del Bhote Koshi alcanzó a primera hora del miércoles Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres que conectan Nepal con el Tíbet.

La fuerza de la riada arrastró puentes, cortó carreteras y golpeó instalaciones hidroeléctricas y otras infraestructuras. Al menos 19 puentes transitables y unos 40 kilómetros de carreteras han resultado dañados, lo que complica la llegada de los equipos de emergencia a algunos de los puntos más afectados.

Al menos 98 muertos entre Nepal y China

El balance provisional asciende a 98 fallecidos entre los dos lados de la frontera. Nepal confirma 95 víctimas mortales, mientras que las autoridades chinas han informado de otros tres muertos en el condado tibetano de Gyirong y 265 desaparecidos.

En Nepal, 57 heridos permanecen hospitalizados: 21 en Rasuwa y otros 36 en distintos puntos del país, incluida Katmandú. Los equipos de emergencia han logrado rescatar hasta el momento a unas 250 personas.

«Vivimos momentos muy delicados. Nuestra máxima prioridad es salvar la vida de los heridos, buscar a los desaparecidos y brindar seguridad a las personas afectadas. (…) El Gobierno seguirá trabajando para rescatar a los ciudadanos y normalizar sus vidas. Se intensificará la búsqueda de personas desaparecidas y se recopilará información completa sobre los heridos», ha declarado el Gobierno de Nepal.

Las operaciones avanzan con dificultad por los cortes de las comunicaciones y los destrozos sufridos en la red viaria. El Gobierno ha ordenado movilizar helicópteros militares y privados para llegar a las áreas de difícil acceso y ha declarado durante tres meses como zona de desastre los territorios afectados.

El Ejecutivo también ha dispuesto atención médica gratuita para los heridos y ha ordenado acelerar los trabajos para recuperar carreteras, suministro eléctrico y telecomunicaciones.

«Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles. El Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos. Les pido paciencia. El Gobierno asume la plena responsabilidad de su rescate, tratamiento, alimentación y refugio. En tiempos de semejante desastre, todos debemos permanecer unidos», ha zanjado.

Un terremoto y un gran deslizamiento de tierra

El origen de la riada todavía está bajo investigación, aunque los primeros indicios apuntan a una cadena de acontecimientos iniciada por un terremoto y un deslizamiento de tierra. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, el desprendimiento habría bloqueado temporalmente el cauce del río en territorio tibetano hasta que la acumulación de agua desencadenó la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un terremoto de magnitud 4,4 en la zona tibetana próxima a Nepal. El epicentro se situó unos 77 kilómetros al nor-noroeste de la localidad nepalí de Kodari, a una profundidad de 10 kilómetros.

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades han pedido a los residentes de las zonas próximas al río Trishuli que se mantengan alejados de su cauce y busquen lugares seguros.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha lamentado la «enorme pérdida humana y material» provocada por el desastre y ha asegurado que el Gobierno ha puesto en marcha «todos sus recursos y mecanismos» para reforzar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia.

Shah ha situado como prioridades la atención a los heridos, la búsqueda de las personas desaparecidas y la protección de la población afectada. Las autoridades han pedido también a los turistas que permanezcan informados y sigan las instrucciones oficiales de seguridad.