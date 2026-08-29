Localizan a un segundo español desaparecido en la catastrófica riada de Nepal

Dos de los tres españoles desaparecidos tras la devastadora riada que golpeó Nepal el pasado miércoles ya han sido localizados. Las autoridades nepalíes han confirmado este sábado el contacto con el segundo de ellos, mientras continúa sin conocerse el paradero del tercer español afectado por una catástrofe que deja ya 669 muertos en Nepal.

La Junta de Turismo de Nepal ha incluido a los dos españoles en la categoría de personas localizadas y «en comunicación» con las autoridades. La confirmación del segundo español llega después de que el viernes por la tarde se comunicara la localización del primero. En total, eran tres los ciudadanos españoles que figuraban como desaparecidos tras la mortal riada.

Según el último balance de la NTB, 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida y otras tres personas están localizadas y en contacto con las autoridades, entre ellas los dos españoles. Otros 420 extranjeros continúan completamente incomunicados.

La Junta de Turismo elabora estos balances a partir de la información facilitada por agencias de viajes, hoteles y autoridades. Nepal mantiene además una estrecha coordinación con las misiones diplomáticas de distintos países para tratar de determinar el paradero de sus ciudadanos.

La riada golpeó el miércoles las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli y afectó especialmente a zonas como el distrito de Rasuwa, situado junto a la frontera con el Tíbet. La fuerza del agua, el lodo y las piedras arrasó las áreas afectadas y dejó numerosos tramos de carretera cortados.

La Junta de Turismo ha confirmado la reapertura de la autopista que conecta Katmandú con Mugling, una vía estratégica para recuperar las comunicaciones y facilitar el traslado de fallecidos y rescatados. Sin embargo, persisten cortes en las zonas más castigadas de los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

La riada deja 669 muertos

Las autoridades nepalíes han elevado este sábado a 669 el número de fallecidos tras la riada, mientras casi 3.000 personas continúan en paradero desconocido a ambos lados de la frontera. La mayor parte de los cadáveres recuperados en Nepal se concentran en los distritos del sur de Chitwan, con 248, y Nawalparasi Este, con 158, donde la masa de agua y piedras arrastró a las víctimas.

Miles de efectivos de emergencia continúan las labores de búsqueda sobre una superficie de lodo y bajo la que se teme que hayan quedado sepultadas decenas de personas.