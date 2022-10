La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ya tiene la primera renuncia sobre la mesa, o más bien, destitución: se trata del parlamentario conservador Conor Burns, que ha sido fulminado como ministro de Comercio «por mala conducta grave», relacionada con su comportamiento en una reunión del partido esta semana, según ha informado Downing Street. El partido tory también la ha suspendido mientras se lleva a cabo una investigación de su caso.

La acusación se relaciona con el comportamiento del ministro Conor Burns en la reunión del Partido Conservador en Birmingham a principios de esta semana, y se cree que supuestamente tuvo lugar en el bar de un hotel.

Conor Burns fue un aliado cercano de Boris Johnson como miembro de su círculo íntimo que lo ayudó a superar los diversos escándalos que acosaron a su cargo de primer ministro.

UK trade minister Conor Burns dismissed from government after a complaint of serious misconduct, No 10 says https://t.co/VHCNHVdyhi

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 7, 2022