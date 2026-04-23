La Justicia argentina levanta la suspensión cautelar que pesaba sobre la reforma laboral de Milei

La Justicia argentina ha dejado sin efecto la suspensión cautelar que pesaba sobre más de 80 artículos de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El Gobierno presentó un recurso extraordinario per saltum, es decir, directamente a la Corte Suprema de Justicia obviando instancias intermedias.

«La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional», dijo Milei.

No podrán detener el crecimiento que se viene para el País.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! https://t.co/45AXyOYIXM — Javier Milei (@JMilei) April 23, 2026

El magistrado Ojeda, del Juzgado Nacional de Trabajo, paralizó a finales del mes de marzo la aplicación de parte de la norma tras estimar los argumentos presentados por la Confederación General del Trabajo (CGT). La Procuración del Tesoro apeló mediante un escrito de más de 40 páginas que el tribunal actuó sin ser competente para ello, que no existía «caso» ni legitimación activa de la CGT y que la medida cautelar adoptada rompía con la separación de poderes al interferir con una ley del Congreso.

La decisión del magistrado fue la respuesta al recurso de amparo interpuesto por el sindicato al poco de que el Senado argentino aprobara la reforma en febrero, la cual salió adelante tras decaer el artículo 44 que establecía la reducción de salarios durante las bajas médicas.

El texto final contempla una caída en el cálculo de las indemnizaciones por despido, el fraccionamiento de las vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra. Además, permite subir la jornada laboral de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre turnos.