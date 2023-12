La juez del caso contra Trump por intentar revocar los resultados electorales paraliza el proceso

La juez del distrito de Columbia Tanya Chutkan ha aceptado este miércoles la solicitud del ex presidente Donald Trump de suspender todos los procedimientos en su caso en su corte de Washington hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la inmunidad del ex presidente republicano. En este sentido, como se ha indicado, Tanya Chutkan ha explicado que se paraliza el caso que instruye contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020.

La juez federal de distrito Tanya Chutkan ha indicado que detenía «cualquier otro caso que pudiera hacer avanzar este caso hacia el juicio o imponer cargas adicionales de litigio al demandado [Donald Trump]».

Sin embargo, Chutkan no ha modificado la fecha del juicio del caso de Trump, el 4 de marzo, pero ha indicado que va a revisar el calendario cuando recupere la plena jurisdicción del caso sobre Donald Trump, principal candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024 en el Partido Republicano.

La decisión de Chutkan se produce pocos días después de que el fiscal especial Jack Smith, que investiga si Trump gozaba de inmunidad, solicitara al Tribunal Supremo que escuchara los argumentos del ex presidente de que haber sido presidente entre 2017 y 2021 le otorga la citada inviolabilidad judicial.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, ha considerado el fallo como «una gran victoria para el presidente Trump y nuestro Estado de derecho, ya que descarrila la estrategia precipitada de Jack Smith de interferir en las elecciones presidenciales de 2024 en apoyo de la campaña de Joe Biden».

Chutkan ya dictaminó este mes que la inmunidad presidencial no protegía a Trump de las acusaciones de haber intentado revertir de forma ilegal los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Sin embargo, Trump había alegado que la Constitución le otorga «inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones realizadas dentro del perímetro exterior de su responsabilidad oficial» mientras ejercía como presidente, siempre y cuando no fuera sometido a juicio político y condenado por esas acciones.

La juez discrepó en su sentencia anterior en el caso contra Trump, afirmando que «el texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Independientemente de las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos sólo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un pase vitalicio para salir de la cárcel».

La decisión de la juez de este caso contra Trump sirve de telón de fondo de la campaña presidencial de 2024, que arranca en pocas semanas con las elecciones primarias en enero. Sin prácticamente rivales en el Partido Republicano, los analistas esperan una revancha entre Trump y el actual presidente Joe Biden, el cual se encuentra en el punto más débil de su presidencia, según una nueva encuesta del Wall Street Journal, en la que los votantes le otorgan su peor nota en el desempeño de su trabajo y favorecen a Donald Trump, como ha ocurrido en otros estudios de opinión.

En el sondeo, publicano esta semana, Biden queda por detrás de Trump en cuatro puntos porcentuales, 47% a 43%, en un hipotético cara a cara. La ventaja de Trump se amplía a seis puntos, 37% a 31%, cuando se añaden cinco posibles candidatos de terceros partidos e independientes. Estos candidatos suman un 17% de apoyos, siendo el demócrata reconvertido en independiente Robert F. Kennedy Jr. el más votado, con un 8%.