Israel permite el regreso de palestinos por la Franja de Gaza tras el pacto para liberar a Arbel Yehud

Israel ha reabierto este lunes el paso fronterizo en la Franja de Gaza, permitiendo así que miles de ciudadanos palestinos puedan cruzarla por el Corredor de Netzarim. Esta apertura está establecida en el acuerdo de cese al fuego con el grupo terrorista Hamás.

Antes de que Israel abriera el paso a los ciudadanos palestinos, la Franja de Gaza había permanecido cerrada durante dos días por una disputa entre el Gobierno de Israel y Hamás, debido a que el grupo terrorista incumplió parcialmente el acuerdo del alto el fuego y la liberación de rehenes.

Benjamín Netanyahu habló de este incumplimiento el pasado sábado, cuando se llevó a cabo la liberación de un grupo de cuatro mujeres soldado israelíes por parte de Hamás que fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023 en la base de Nahal Oz, a sólo un kilómetro de Gaza. Sin embargo, los terroristas no han liberado a Arbel Yehud, una civil secuestrada el mismo día.

«Israel no permitirá el paso de los habitantes de Gaza al norte de la Franja hasta que se libere a Arbel Yehud, que debía haber sido liberada hoy», avisó Netanyahu. Este conflicto se ha podido solucionar gracias a la mediación de Qatar, formalizando la liberación de Yehud el sábado 1 de febrero.

Palestinians in Gaza are waiting to travel to northern Gaza, but the IDF is refusing to allow movement because the Palestinians failed to adhere to the ceasefire agreement by not releasing one of the Israeli civilian hostages yesterday. pic.twitter.com/PgSAnR0LKb

— Open Source Intel (@Osint613) January 26, 2025