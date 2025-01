El grupo terrorista de la Yihad Islámica ha confirmado la liberación de la civil israelí Arbel Yehud, de 29 años, uno de los rehenes secuestrados durante la masacre de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023. Arbel Yehud fue arrastrada a la Franja de Gaza junto con su novio, Ariel Cunio, de 26 años, del kibutz Nir Oz el día del ataque terrorista. Asesinaron a su hermano Dolev mientras defendía su kibutz, mataron a su perro y saquearon su casa. El terrorista de la Yihad Islámica Palestina Mohamed al-Hajj Mousa afirmó el domingo que los mediadores han llegado a un acuerdo sobre la liberación de la rehén civil Arbel Yehud. La Oficina del Primer Ministro ha recordado que los desplazados del norte de Gaza no podrán regresar hasta que se libere a Yehud. Los terroristas de la Yihad Islámica han destacado que será puesta en libertad el viernes a cambio de 30 terroristas palestinos y del regreso al norte de los desplazados gazatíes.

Israel bloqueó el regreso al norte de los palestinos desplazados después de que los terroristas de Hamás liberaran el sábado a cuatro mujeres rehenes soldado. Según el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes de Gaza, el grupo terrorista debía dar prioridad a la liberación de mujeres civiles. Arbel Yehud es civil.

Yehud y su novio Ariel Cunio fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, cuando miles de terroristas dirigidos por Hamás irrumpieron en el sur de Israel para matar a unas 1.200 personas y tomar a 251 rehenes. La respuesta de Israel con la operación Espada de Hierro ha dado lugar a la guerra que han librado en Gaza los terroristas de Hamás durante los últimos 15 meses.

David, el hermano mayor de Cunio, también se encuentra entre los rehenes de Hamás. En la primera fase del acuerdo, Hamás se ha comprometido a liberar a 33 mujeres, niños, hombres mayores de 50 años y personas que están enfermas, a cambio de unos 1.904 terroristas palestinos.

El sábado pasado se puso en libertad a las soldados Naama Levy, Karina Ariev, Daniella Gilboa y Liri Albag. Quedan tres mujeres israelíes rehenes secuestardas por Hamás en la Franja de Gaza: la soldado Agam Berger y las civiles Yehud y Shiri Silberman Bibas. Las civiles iban a ser liberadas junto a los dos niños que aún permanecen cautivos: los hijos de Silberman Bibas, Ariel, de cinco años, y Kfir, de dos. Durante los últimos meses, se ha tratado la situación de los hermanos Bibas, sobre los que se tienen dudas de que permanezcan con vida. De seguir con vida, Kfir, de dos años, habría pasado más tiempo secuestrado entre los rehenes de Hamás que en libertad al haber sido tomado hace 15 meses. Abajo se puede ver en el vídeo de la organización que presta apoyo a las familias de los secuestrados el momento en el que fueron secuestrados.

We must not forget the horrific moments from October 7th, the moments Shiri, Ariel and Kfir Bibas were abducted into Gaza.

This might be the most famous abduction footage from that horrific day. The abduction of Shiri who was taken with her two young children: four-year-old… pic.twitter.com/J7o7oJep3h

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 14, 2024