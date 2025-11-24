Israel elimina al nº2 de Hezbolá en un bombardeo de precisión sobre Beirut

Las Fuerzas Armadas de Israel han eliminado el jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai, considerado el nº2 de la organización terrorista libanesa, durante un bombardeo en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.

«Hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Trbatabai, el jefe de facto del Estado Mayor de Hezbolá», ha explicado el ejército hebreo a través de un comunicado.

Tras el bombardeo, el Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado al menos 28 heridos y cinco muertos entre los que estarían, además de Tabatabai, otros cinco miembros de la organización terrorista identificados por el propio grupo como Qassem Huseín Beryaui, Mustafá Assad Berro, Rifaat Ahmad Huseín e Ibrahim Alí Huseín.

El ataque, que consistió en el lanzamiento de hasta seis proyectiles contra un edificio residencial, ha causado daños importantes en su estructura y en otras edificaciones cercanas. El incendio provocado por el ataque tuvo que ser sofocado por los servicios de emergencia y el Ejército libanés ha acordonado la zona.

Tabatabai, que estaba considerado como terrorista internacional por la justicia norteamericana con cinco millones de dólares de recompensa por su captura, está considerado la mano derecha del actual secretario general de la organización, Naim Qassem, que a su vez asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Hasán Nasralá, muerto por un ataque israelí en septiembre del año pasado.

Tabatabai ocupaba un alto cargo militar dentro de Hezbolá y había servido en funciones militares en Siria y Yemen cuando ejercía como comandante de la unidad de élite de Hezbolá, Raduán. «Estaba al mando de la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajaba duro para recuperar su preparación para la guerra con Israel», ha expresado el ejército de Israel a través de un comunicado público.