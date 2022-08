El ex alcalde de Nueva York y uno de los más estrechos colaboradores del ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, ha sido informado de que está siendo formalmente investigado por el presunto intento del ex presidente estadounidense Donald Trump de evitar ilegalmente su derrota electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 que investiga un gran jurado del condado de Fulton, en Georgia.

Un abogado de Giuliani, Bob Costello, ha confirmado la información a la cadena CNN. «Esto viene después de que les hayamos preguntado unas seis o siete veces», ha indicado Costello.

Giuliani está citado a declarar ante el gran jurado el próximo miércoles, ha confirmado Costello, quien no ha querido concretar si se acogerá a la Quinta Enmienda para evitar incriminarse.

El propio Giuliani era abogado de Trump durante el proceso electoral de noviembre de 2020, unas elecciones en las que Trump fue derrotado por el actual presidente, Joe Biden. Trump y sus simpatizantes denunciaron fraude electoral sin éxito en los tribunales y maniobraron para intentar evitar el nombramiento de Biden. Las protestas culminaron el 6 de junio con un asalto al Capitolio.

Giuliani se reunión con congresistas estatales de Georgia en hasta tres ocasiones en diciembre de 2020, una de ellas por videoconferencia, para transmitir infundios sobre una conspiración y un supuesto fraude electoral. Así acusó a dos funcionarios electorales de perpetrar pucherazo con votos a favor de Biden que llevaban en maletas, extremo que no ha podido demostrarse.