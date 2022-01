Un gran incendio se ha declarado a primera hora de este domingo en el edificio del Parlamento de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

El incendio se ha originado en las oficinas de la tercera planta y se ha extendido hacia el gimnasio. La zona del tejado se ha incendiado y el edificio de la Asamblea Nacional también ha ardido, según un comunicado recogido por el portal sudafricano News24.

La ministra de Obras Públicas de Sudáfrica, Patricia De Lille, ha confirmado este domingo la detención de un hombre de 51 años presuntamente vinculado al incendio.

Según De Lille, las primeras investigaciones han concluido que los rociadores del Parlamento no se activaron a pesar de las llamas porque «alguien cerró» la válvula principal de agua.

Sobre la evolución de las llamas, el jefe de los servicios de bomberos de Ciudad del Cabo, Jermaine Carelse ha indicado que «la situación sigue siendo inestable» y que «todavía hay bomberos que intentan contener las llamas dentro de la Asamblea Nacional».

Según fuentes de la cadena sudafricana, el fuego ha destruido el tercer piso del Antiguo Edificio de la Asamblea, incluido el espacio de oficinas y el gimnasio, y que se suman a grandes daños en las oficinas adyacentes.

Si bien De Lille había informado en un primer momento de que los bomberos estaban ultimando las tareas de extinción, posteriormente el responsable de seguridad de la Alcaldía de Ciudad del Cabo, JP Smith, ha declarado ante los medios que «el fuego todavía no ha sido contenido». De Lille se ha ceñido finalmente a esta última valoración.

Preocupa especialmente el impacto en la zona histórica, que data de mediados del siglo XIX, y que ahora es empleada en parte como museo y repositorio de documentos históricos.

En el lugar hay ahora mismo una docena de camiones de Bomberos y unos 70 efectivos, más una ambulancia, aunque no se tiene constancia de heridos.

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa

«There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 2, 2022