Un hombre mata a tres policías que iban a atender un caso de violencia machista en Pensilvania

Un hombre ha matado a tres policías este miércoles durante un tiroteo en Pensilvania (Estados Unidos), otros dos agentes han resultado heridos. El hecho ocurrió alrededor de las 14:10 horas, en una zona rural cercana a Haar Road. Los agentes se encontraban en el lugar en el marco de una investigación vinculada con un caso de violencia machista que se había iniciado el día anterior.

De acuerdo con las autoridades, los agentes intentaban ejecutar una «orden judicial» cuando fueron recibidos a tiros por un sospechoso armado, lo que desencadenó un violento intercambio de disparos.

Según ha confirmado el jefe de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, cinco oficiales resultaron «alcanzados por los disparos», tres fallecieron en el lugar o poco después de ser trasladados, mientras que dos más fueron llevados en estado crítico al WellSpan York Hospital, donde permanecen internados pero estables tras haber recibido atención de emergencia.

El hospital activó protocolos de seguridad reforzados y limitó el acceso a sus instalaciones, mientras que la Policía acordonó la zona de los hechos y desplegó un amplio dispositivo de seguridad. Aunque la investigación continúa, las autoridades subrayaron que ya no existe una «amenaza activa» para la comunidad local, ya que el tirador fue abatido.

Pennsylvania State Police Commissioner Christopher Paris said in a press conference that the five officers who were involved in a fatal shooting in York, PA, were responding to a «domestic-related» incident before the shooting. The five officers’ names and specific departments… pic.twitter.com/2UTm1Hjdur — The National Desk (@TND) September 18, 2025

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha informado a través de su cuenta en la red social X del despliegue de agentes de la Policía Federal (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en el lugar de los hechos. «La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable», ha afirmado.

The @FBI and @ATFHQ are on the scene supporting local law enforcement following the shooting of multiple police officers in York County, Pennsylvania. Violence against law enforcement is a scourge on our society and never acceptable. Pray for the officers involved. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 17, 2025

También se ha involucrado el Departamento de Seguridad Nacional, que, según su secretaria, Kristi Noem, está dando seguimiento a la situación y trabajando con otras agencias. «Oramos por las víctimas y sus familias. Esta violencia debe cesar», ha añadido.

Investigación en curso

Aunque los primeros indicios apuntan a un trasfondo de conflicto doméstico, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el motivo exacto ni sobre la identidad del tirador. El caso sigue bajo investigación de la Policía Estatal de Pensilvania, en coordinación con la fiscalía del condado y agencias federales.

La muerte de tres agentes en un mismo incidente convierte a este tiroteo en uno de los más letales contra fuerzas del orden en la historia reciente de Pensilvania.