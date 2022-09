Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre que apuntó a Cristina Fernández de Kirchner con un arma en la cabeza, fue entrevistado hasta en dos ocasiones en la televisión argentina Crónica TV opinando sobre los planes sociales del Gobierno.

Casualidad o no, Sabag Montiel y su pareja, una joven vendedora ambulante, fueron entrevistados no una sino dos veces por la misma televisión en diferentes días. La primera vez fue en un reportaje que llevó el rótulo de Planes sí, planes no, en referencia a las millonarias ayudas sociales que reparte el peronismo para asegurarse los votos.

Sabag Montiel aparecía con una camiseta amarilla y negra. «Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlos porque la verdad que no da para sacar la misma plata que otras personas», afirmaba. Su tono de voz pausado y tranquilo no coincide con los satánicos tatuajes de misticismo nazi que lleva por todo el cuerpo y de los que habla todo Argentina.

Su novia se hizo viral por este comentario: «Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia». Luego de que la mujer dijera que «en tres días gana lo mismo que cobrando un plan», Sabag Montiel vuelve a aparecer en escena tras los copos de azúcar de su novia y dice: «Creo que está más que explicado».

Curiosamente, a Sabag Montiel los reporteros de Crónica TV se lo vuelven a encontrar en la calle para ser preguntado por el polémico nombramiento del ministro de Economía, Sergio Massa. La pregunta del periodista fue «¿Massa sí o Massa no?».

«No, ni a palos», dijo Sabag Montiel sin dudarlo, justo antes de que otro hombre se acercara a saludar al cronista.