Un hombre intentó secuestrar un vuelo de SouthWest Airlines el pasado domingo en el aeropuerto de Nueva Orleans (Estados Unidos). Antes de su intento de secuestro, el hombre salió de la aeronave por la puerta de emergencia y se subió a un ala, desde donde comenzó a lanzar objetos hacia dentro del avión. Los demás pasajeros, aterrados, se levantaron de sus asientos y trataron de salir del medio de transporte por la puerta de abordaje.

Este suceso se ha vuelto viral en las redes sociales donde los internautas han comentado este hecho: «Una situación realmente aterradora» o «Espero que ya lo hayan detenido».

Después de que todos los pasajeros salieran del avión, la Policía de Nueva Orleans atrapó al hombre. Según han informado las autoridades en un comunicado: «El hombre quedó atrapado en la pista y las autoridades lo llevaron a un hospital local para su evaluación psicológica».

La oficina del sheriff no ha revelado aún el nombre del hombre que intentó secuestrar el avión. Además, no se han presentado cargos criminales, pero la investigación ya fue remitida a las autoridades federales. «Felicitamos a nuestro personal de vuelo y de tierra por su rápida acción y nos disculpamos con nuestros clientes por las molestias», dijo el portavoz de Southwest Airlines, Chris Perry.

Este incidente tuvo lugar en uno de los días más concurridos por las aerolíneas, ya que se produjo justo el fin de semana de Acción de Gracias. Cuando los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) inspeccionaron a más de 2.9 millones de pasajeros sólo el domingo.

Una mujer poseída en otro vuelo

En otro vuelo el pasado 16 de noviembre que iba desde Houston hasta Denver (Estados Unidos) una mujer comenzó a insultar a los pasajeros y a los auxiliares de vuelo, además de decir frases como: «¡Dejen de bloquearme! o ¡Me han secuestrado! En la grabación se puede observar cómo la mujer comienza a trepar por las sillas del avión.

SATANÁS EN VUELO?

Caos y pánico durante un Vuelo de avión que cubría la ruta Houston Denver EEUU. pasajeros indicaron que una mujer estaba «Poseída»#Gaza #Israel #QueSeJodan pic.twitter.com/FgYKOnR8bE — Info Tuitero  𝕏 (@TuiteroSismico) November 28, 2023

Por otro lado, algunos de los pasajeros comenzaron a rezar al lado de la mujer. «¡Esa no es ella! ¡Está poseída! ¡Ella necesita ayuda!» Posteriormente, una mujer añadió lo siguiente: «Y lamento sonar así, pero les diré ahora mismo, Jesucristo es el camino a la verdad en la vida y no hay nadie que vaya a Dios, el Padre, sin Jesucristo». Por el momento la compañía no ha hecho ningún comunicado acerca de este suceso.