Las redes alucinan con el comportamiento de una mujer en un avión: «Está poseída»

Un hecho sorprendente ocurrió en un avión donde una mujer visiblemente alterada comenzó a insultar a los pasajeros y a trepar por los asientos de una forma siniestra. Las imágenes fueron captadas en un video que fue publicado en redes sociales donde ha acumulado más de dos millones de visualizaciones. Los distintos usuarios han calificado la escena de espeluznante e incluso algunos han llegado a asegurar que la mujer se encontraba poseída por el demonio.

«¿Qué diablos está pasando en los aviones? Esto parece demoníaco», ha dicho el periodista norteamericano Benny Johnson a través de sus redes sociales.

This looks demonic 👀

What the hell is happening on planes?

Otros han sugerido que la pasajera se encontraba poseída por alguna fuerza maligna. «Esto me recordó al exorcista», ha escrito un usuario. «Apuesto a que es una posesión genuina», «posesión demoníaca», han dicho varios internautas.

This really reminded me of the exorcist

— Mohammed Ahmed Marafi (@mohmdmarafi) July 25, 2023