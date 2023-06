Hay un truco infalible para comprar billetes de avión tirados de precio: así funciona el ‘Skiplagging’

El verano está a la vuelta de la esquina, por lo que son muchas las personas que estarán ahora planeando su próximas vacaciones, y en el caso de que vayas a viajar al extranjero o debas tomar un avión para llegar a tu destino, existe un truco que ya mucha gente está aplicando y que te permite pagar mucho menos en tu billete. ¿En qué consiste? Toma nota, porque te explicamos a continuación qué es el ‘Skiplagging’, el truco infalible para comprar billetes de avión tirados de precio.

‘Skiplagging’: el truco para comprar billetes de avión baratos

Viajar en avión puede ser muy caro, sobre todo si quieres ir a destinos lejanos o turísticos y más después de la pandemia por Covid-19, que cambió los protocolos para la industria de la aviación pero que además, encareció bastante el precio de los billetes.

Y aunque las restricciones para viajar hace tiempo que se eliminaron, parece que el aumento de precios se mantiene, por lo que comprar un billete de avión este verano de 2023 nos va a costar un 37% más caro, según datos del buscador Kayak.

Por ello, son muchas las personas que buscan soluciones para comprar billetes de avión más económicos y parece que una de las más utilizadas actualmente es la del ‘Skyplanning’ y que consiste, en comprar un billete hacia un destino que no nos debe importar porque en lo que debemos fijarnos es en las escalas.

¿Por qué funciona este truco? Porque a veces las aerolíneas ponen precios más bajos a los vuelos con escalas que a los directos, para competir con otras compañías o para llenar los aviones. Así, puedes encontrar vuelos más baratos si buscas un destino más allá del que quieres ir, siempre que tenga una escala en el lugar que te interesa.

Por ejemplo, imaginemos que quieres viajar de Madrid a Londres. Un vuelo directo podría costarte unos 150 euros, mientras que un vuelo de Madrid a Oslo con escala en Londres podría costarte solo 80 euros. En este caso, podrías usar el truco del skiplagging para comprar el billete más barato y quedarte en Londres, sin seguir hasta Oslo.

¿Y la vuelta?

En cuanto al regreso, si no tiene una parada en el mismo sitio, el cliente puede buscar otro vuelo por su cuenta utilizando si lo desea la misma técnica que aunque se ha puesto muy de moda actualmente, lo cierto es que tanto aerolíneas como las agencias de viajes lo conocen desde hace tiempo.

De hecho, fue hace casi una década cuando se creó la plataforma Skiplagged.com, desde la que puedes buscar directamente, opciones de skiplagging. Una opción rentable para los viajeros, pero en la que se ven afectadas son las aerolíneas, las cuales decidieron tomar medidas en los años siguientes.

Riegos y posibles sanciones

Gracias al truco del ‘Skyplagging’ te asegura el poder viajar más barato, aunque puedes encontrarte con alguna desventaja como que la aerolínea te anule el trayecto de vuelta, no ofrecer beneficios e, incluso, prohibir que el cliente vuelva a volar con ellos. Asimismo, las aerolíneas amenazan con multas económicas por incumplir los términos y condiciones del contrato de transporte.

Muchas de estas llevan combatiendo contra este método desde que surgió, a través de demandas a Skiplagged.com. Sin embargo, la justicia no les ha dado la razón en ninguno de los casos, debido a que si el pasajero paga la cantidad pactada está cumpliendo con su parte del contrato.

No obstante, viajar de esta forma no está libre de riesgos. Esto implica tener que viajar únicamente con una bolsa de mano, debido a que si se factura, el pasajero no volverá a ver las maletas hasta el destino final. Además, no puedes decirle a la compañía tus intenciones de no utilizar el tramo del destino final, pues te considerarán como cliente indeseable. Por último, no debes realizar esta técnica si tu trayecto de vuelta está en el mismo billete pues automáticamente el regreso será cancelado por no haber hecho uso de uno de los tramos.

En resumen, el skiplagging es un truco infalible para comprar billetes de avión tirados de precio, pero también tiene sus desventajas y riesgos. Antes de usarlo, debes informarte bien y sopesar si te compensa o no. Y recuerda: si lo haces, hazlo bajo tu propia responsabilidad.