El reportero de guerra de Países Bajos Thomas van Linge acaba de subir a su perfil de Twitter un vídeo de al menos diez helicópteros rusos que se dirigen hacia la capital Kiev desde el noroeste de la capital. El periodista también ha subido un video de soldados rusos izando una bandera en la ciudad ocupada de Nova Kakhovka, cerca de Kherson, al sur de Ucrania. Es la guerra entre Rusia y Ucrania en directo.

#Ukraine 🇺🇦: massive Russian helicopter assault ongoing on Hostomel and its vital airbase, just 15 km NW of #Kyiv pic.twitter.com/CCBy6yTQqt

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022