Hay en Estados Unidos un magnate petrolero que tiene la labor de conseguir 1.000 millones de dólares del sector para la campaña presidencial de Donald Trump: se trata de Harold Hamm, el fundador y propietario de la poderosa Continental Resources, una de las compañías petroleras independientes más grandes de EEUU, pionera del hoy cuestionado fracking. «Somos orgullosamente independientes y fervientemente partidarios de la energía estadounidense», es el lema de su petrolera.

Forbes estima que el patrimonio neto de su familia Hamm es de dieciocho mil millones de dólares. Continental, que salió a bolsa en 2007, produce en la actualidad 400.000 barriles de petróleo y gas al día. Otro dato: él y sus cinco hijos privatizaron la compañía en un acuerdo de 27.000 millones de dólares en 2022. Estas cifras astronómicas dan una idea de lo poderoso que es hombre al frente de la compañía.

Harold Hamm ha conseguido que el dinero haya llegado a raudales a la campaña de Donald Trump tras una audaz petición del candidato republicano en abril en su casa de Mar-a-Lago. Allí, en una reunión con empresarios petroleros de EEUU, les solicita 1.000 millones de dólares para financiar su carrera a la Casa Blanca. Así lo reseña The Washington Post. Entonces, Hamm se pone el traje de recaudador y se propone conseguirlos. «Tenemos que hacer esto porque es la elección más importante de nuestras vidas», asegura The Washington Post que dijo Hamm.

De hecho, la industria del petróleo y el gas respaldó a Trump con más de 26 millones de dólares en el mes de mayo siguiente para los supercomités de acción política pro-Trump y el Comité Nacional Republicano.

En otro encuentro con petroleros en Houston, Donald Trump bromeó sobre Harold Hamm: «Es mi hombre de confianza en el sector petrolero, el que me enseñó lo que sé sobre el petróleo». «Este tipo sabe todo sobre el petróleo y el gas… Y de eso es todo lo que sabe. Ése es el problema. Es muy aburrido estar con él, ya sabes, porque lo único de lo que quiere hablar es sobre el petróleo y el gas. Noooo, amamos a Harold. Es un tipo increíble. Os lo aseguro».

Cuentan que Donald Trump y Harold Hamm se conocieron en 2012. Hamm visitó la Torre Trump para saludarlo y Trump lo acompañó a la tienda de regalos y le obsequió con algunas corbatas. Cuando vio que el petrolero llevaba una de ellas en una portada de Forbes, le envió más corbatas gratis y ahí nació una relación que ha tenido sus idas y venidas.

At last night’s @AmericaFirstPAC fundraiser, TRUMP praises HAROLD HAMM, who donated $1M to his super PAC @AmericaFirstPAC, as «legendary…He is so rich, he doesn’t know what the hell is happening.» https://t.co/do27Kno4sR pic.twitter.com/6ct0v4juBz

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) June 20, 2018