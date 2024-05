Hamás presume de violar a jóvenes israelíes: «Ahí están las chicas que se pueden quedar embarazadas»

Un nuevo video sobre la masacre de Hamás en el sur de Israel ha sido publicado por el Gobierno hebreo. En él se ve como varios miembros de la organización terrorista de Gaza retienen a un grupo de jóvenes israelíes para violarlas y asesinarlas. «Aquí están las judías que se pueden quedar embarazadas», dice orgulloso uno de los captores.

La grabación también muestra como las chicas, en estado de shock y con las caras ensangrentadas, intentan negociar con los terroristas alegando que conocen gente en Gaza y que tienen amigas palestinas. «Déjenme llamar a mi amigo en Gaza», suplica sin éxito una de ellas mientras los terroristas las mandan sentar.

La terrible situación que muestran los propios secuestradores parece sacada de una película. En una nave sin mobiliario se apiñan secuestradas y terroristas. Ellas maniatadas y con las ropas sucias y ensangrentadas mantienen un silencio sobrecogedor mientras esperan su destino sentadas contra una pared. Los terroristas, armados con fusiles de asalto parecen orgullosos y sus comentarios invitan a pensar que han violado y maltratado las jóvenes, entre las cuales hay algunas que no llegan a los 20 años.

Cabe decir que toda esta dantesca escena transcurre en el Kibutz Nahal Oz, situado al noroeste del desierto de Néguev, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Este lugar fue uno de tantos que el pasado 7 de octubre asaltó Hamás, asesinando, violando y secuestrando a ciudadanos inocentes de Israel.

Pero, ¿quienes son las jóvenes que aparecen en este nuevo video? Según el propio Gobierno de Israel entre las secuestradas y violadas se encuentran Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa y Naama Levy. Todas ellas siguen en cautividad.

