El G7 insta a China a presionar a Rusia para que detenga la invasión de Ucrania

Los líderes del G7 han pedido al Gobierno chino que presione a Rusia para que detenga la invasión de Ucrania. Lo han hecho en un comunicado que combina su deseo de preservar las relaciones con Pekín al tiempo que anticipa medidas para reducir «dependencias excesivas en cadenas de suministro críticas» sin llegar a una «desvinculación» comercial con el gigante asiático.

«Seguimos preparados para fomentar una relación estable y constructiva, al tiempo que reconocemos la importancia de implicarse con franqueza y expresar directamente nuestras preocupaciones», explican los líderes internacionales en el comunicado publicado este sábado de su segundo día de reuniones en la cumbre de Hiroshima (Japón).

El G7 ha pedido a China «implicación en los foros internacionales» en aspectos que van desde la protección medioambiental hasta el comercio, pasando por los conflictos internacionales, recalcando no obstante los «desafíos» que plantea China con sus «políticas extramercantiles, que distorsionan la economía global».

Y Ucrania emerge como una de las cuestiones fundamentales de la declaración final: «Hacemos un llamamiento a China para que presione a Rusia para que detenga su agresión militar, e inmediatamente, completamente y retirar incondicionalmente sus tropas de Ucrania».

«Alentamos a China a que apoye una paz integral, justa y duradera basada en la integridad territorial y en los principios y propósitos de la Carta de la ONU, incluso a través de su diálogo directo con Ucrania», añaden.

Zelenski ha llegado a Japón en una nueva escala de la gira internacional que comenzó hace aproximadamente una semana y que le ha llevado por varios países europeos y Arabia Saudí, donde este pasado viernes participó como invitado en la cumbre de la Liga Árabe.

Su llegada tiene lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara su respaldo a la decisión de países europeos de entrenar a pilotos de combate ucranianos en aviones de combate de cuarta generación, entre ellos F-16, con vistas a su posible entrega a Kiev.

«Japón. G7. Reuniones importantes con socios y amigos de Ucrania. Seguridad y cooperación mejorada para nuestra victoria. La paz quedará hoy un poco más cerca», ha escrito en redes sociales.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023