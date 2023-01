La tregua temporal en la guerra con Ucrania, decretada por el presidente Vladímir Putin, ha fracasado tras registrarse combates en los principales enclaves del frente. Unas críticas lanzadas por Kiev desde donde nunca se ha confiado en la misma decretada con motivo del comienzo de la Navidad ortodoxa, que empieza el 7 de enero. Mientras, desde el Kremlin se ha criticado que sólo se responde al fuego ucraniano. «Pese a que desde las 12.00 hora de Moscú (09.00 GMT) la agrupación de tropas rusas observa el alto el fuego, el régimen de Kiev continuó atacando con artillería poblaciones y posiciones de las tropas rusas», ha afirmado el teniente general Ígor Konashénkov en declaraciones a la agencia oficial rusa TASS.

El presidente Vladímir Putin había ordenado a las fuerzas rusas una tregua navideña de 36 horas, que estaba prevista que empezase el 6 de enero a mediodía. Pero, Ucrania lo ha tachado de hipocresía. Moscú tampoco dijo si devolvería el golpe si Ucrania seguía luchando. La tregua declarada por Rusia en esta guerra de casi 11 meses ha comenzado a mediodía, la cual y debe prolongarse hasta la medianoche del sábado, hora de Moscú.

El anuncio de Putin el jueves de que las tropas del Kremlin dejarían de combatir a lo largo de la línea del frente de 1.100 kilómetros se ha producido después de que el Patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, propusiera un alto el fuego para la Navidad ortodoxa de este fin de semana. La Iglesia ortodoxa, que utiliza el calendario juliano, celebra la Navidad el 7 de enero. Sin embargo, los funcionarios ucranianos y occidentales han sospechado desde el principio que el aparente gesto de buena voluntad de Putin temía un motivo oculto.

Todavía así, las hostilidades nunca han cesado de forma completa, debido a que paramilitares de la empresa Wagner, cercana al Kremlin, han continuado con sus ataques en diferentes ciudades, como Bajmut, y otras zonas del país.

Estados Unidos ha preparado nuevas sanciones contra los proveedores de drones iraníes que, según Washington, se han utilizado para atacar la infraestructura civil en Ucrania durante el conflicto con Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha afirmado en un comunicado que ha impuesto sanciones a seis ejecutivos y miembros de la junta directiva de Qods Aviation Industries, los cuales llevan sometidos a sanciones de Washington desde 2013, como un fabricante de defensa iraní clave responsable del diseño y la producción de drones.

«Seguiremos usando todas las herramientas a nuestra disposición para negarle a Putin las armas que está usando para librar su guerra bárbara y no provocada contra Ucrania», ha afirmado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el comunicado emitido.

El Gobierno de Estados Unidos ha recordado que esta nueva ronda de sanciones está relacionada con las declaradas en septiembre y en noviembre contra «individuos y entidades involucradas en la producción y envío de aviones no tripulados modelos Shahed y Mohajer, que Moscú sigue usando en sus brutales ataques contra Ucrania».»El apoyo a Rusia que proporciona el Ejército del régimen iraní no solo alimenta el conflicto en Ucrania, sino que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», ha denunciado el Departamento de Estado. «Irán se ha convertido ahora en el principal apoyo militar de Rusia, y debe poner fin a su respaldo a esta guerra de agresión no provocada que Rusia está llevando a cabo en Ucrania», ha añadido el Gobierno estadounidense.