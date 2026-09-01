Florida encuentra a 163 niños desaparecidos en cinco días: ¿cuántos quedan por localizar?

Estados Unidos está conmocionado por una revelación siniestra que parece confirmar los persistentes rumores conspiranoicos de los últimos años relativos a un masivo tráfico de niños para prácticas aberrantes. Se trata del hallazgo por la Policía de 163 niños desaparecidos, en terribles condiciones.

El más pequeño tenía dos meses. El mayor, 17 años. Figuraban como desaparecidos y, durante cinco días de agosto, la policía de Florida salió a buscarlos. Encontró a 163. La operación comenzó el 17 de agosto. Se llamó Statewide Shield, Escudo Estatal, y movilizó simultáneamente al Departamento de Policía de Florida, la Fiscalía General, los departamentos de Infancia y Justicia Juvenil, policías locales y agencias federales. Durante semanas habían preparado listas, cruzado información y seleccionado casos. Después salieron a la calle.

Y los niños empezaron a aparecer. Cuarenta y seis en Tampa. Cuarenta y uno en Miami. Treinta y dos en Jacksonville. Veintiuno en Orlando. Doce en Fort Myers. Ocho en Pensacola. Tres en Tallahassee. Ciento sesenta y tres niños desaparecidos encontrados en cinco días.

Algunos estaban mucho más lejos. La búsqueda acabó extendiéndose por Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Tennessee y Puerto Rico. Y luego saltó las fronteras de Estados Unidos. Hubo actuaciones relacionadas con los menores buscados en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, Taiwán y también España.

¿Qué hacía un menor desaparecido de Florida a miles de kilómetros de su casa? Ésa es una de las muchas preguntas para las que todavía faltan respuestas. Las autoridades han contado algunas cosas. Entre los 163 había niños que habían sufrido abusos, abandono o negligencia. Otros habían estado expuestos a actividades criminales. En algunos casos existían indicios de explotación y trata. También había adolescentes que se habían fugado de casa o de los lugares donde estaban bajo tutela. Son 163 historias diferentes que las autoridades todavía no han reconstruido públicamente una por una.

La operación tampoco terminaba cuando un agente encontraba al menor. En Tampa se había instalado previamente un centro especial de recepción. Allí esperaban médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Había ropa limpia, mantas, comida, productos de higiene y perros de terapia. Algunos de los niños necesitaban simplemente volver a casa. Otros necesitaban protección. Otros iban a necesitar ayuda durante mucho tiempo.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, lo expresó de una manera menos burocrática. Muchos, explicó, habían caído en manos de personas que se aprovechan de los más vulnerables. Algunos probablemente cargarán toda su vida con lo sucedido. Pero, al menos, dijo Uthmeier, «ya no están en manos del mal».

Hasta ahora se conocen tres detenciones relacionadas con casos descubiertos durante la operación. Michael Prescott está acusado, entre otros delitos, de conducta sexual con una menor de entre 12 y 16 años y de interferencia con la custodia. Robert Ferral Allison afronta una acusación de agresión sexual contra una víctima de entre 12 y 16 años. Jayden Allen Harwood, cargos por interferencia con la custodia y resistencia sin violencia. Las investigaciones continúan y las autoridades esperan nuevas detenciones.

Uthmeier lanzó una advertencia a quienes explotan sexualmente a menores: Florida continuará «cazando a cada depredador». El representante estatal Danny Alvarez fue todavía más cinematográfico. Se dirigió directamente a ellos: «Mirad por encima del hombro cada segundo de vuestra vida». La policía, prometió, irá a por ellos. Es difícil imaginar un final más satisfactorio para la historia. Ciento sesenta y tres desaparecidos. Ciento sesenta y tres encontrados.

El problema empieza precisamente ahí. Porque si la policía de Florida puede encontrar a 163 niños en cinco días, ¿cuántos niños hay ahí fuera a los que todavía no está encontrando? En 2025 se introdujeron en la base de datos de personas desaparecidas del FBI 323.767 registros correspondientes a menores de 18 años. La cifra necesita una explicación importante: son registros, no 323.767 niños distintos. Un adolescente que se fuga varias veces puede aparecer varias veces en las estadísticas.

Hay otra cifra que admite mucha menos confusión. Al terminar 2025, 21.487 menores de 18 años seguían figurando como desaparecidos en los registros activos del FBI. Veintiún mil cuatrocientos ochenta y siete.

La imagen que inevitablemente nos viene a la cabeza al leer «niño desaparecido» —una criatura arrancada de la mano de sus padres por un desconocido— explica solamente una parte minúscula del fenómeno. La realidad es distinta y probablemente más difícil de resolver. En los casos del FBI en los que constan las circunstancias, alrededor del 95% están clasificados como fugas. Los secuestros por desconocidos representan aproximadamente el 0,1%.

Son, en su inmensa mayoría, chavales que huyen. Y ahí comienza el peligro. El National Center for Missing & Exploited Children atendió 32.167 casos de menores desaparecidos en 2025. El 92% eran fugas. Y aproximadamente uno de cada siete menores desaparecidos atendidos por la organización era considerado probable víctima de trata sexual infantil. Entre los menores desaparecidos procedentes del sistema de acogida, la proporción llegaba al 17%.

Una menor de 15 años sin casa, sin dinero, sin protección y procurando activamente que las autoridades no sepan dónde está constituye una presa extraordinariamente fácil. Y el sistema produce esas situaciones por miles. NCMEC recibió el año pasado 23.348 avisos de desapariciones de menores pertenecientes al sistema de acogida. También aquí puede aparecer varias veces el mismo niño. Y quizá ese sea uno de los datos más perturbadores: hay chavales que desaparecen, son encontrados, regresan al sistema y vuelven a desaparecer.

Florida conoce bien el fenómeno. En junio de 2025, otra operación especial encontró a 60 menores críticamente desaparecidos. En noviembre, Operation Home for the Holidays recuperó a 122. En diciembre, Northern Lights encontró otros 43. Ahora Statewide Shield localiza a 163 en cinco días.

No podemos sumar alegremente esas cifras como si fueran niños distintos. Puede haber reincidentes y ámbitos solapados. Pero precisamente la repetición plantea la pregunta inquietante.

¿Por qué, cada vez que las autoridades concentran durante unos días una cantidad extraordinaria de policías, investigadores y trabajadores sociales en buscar niños desaparecidos, aparecen por decenas y por centenares? ¿Qué ocurre el resto del año? Y, sobre todo, ¿cuántos siguen ahí fuera?

La espectacularidad de la operación ha producido también su propia leyenda en las redes sociales. Ha circulado la versión de que la policía había desmantelado una gigantesca red que mantenía secuestrados y abusaba de los 163 menores y que tres hombres eran responsables de todos ellos. Eso es falso. Los tres detenidos conocidos están relacionados con casos concretos. Las autoridades hablan de situaciones muy diferentes y las investigaciones siguen abiertas.

También ha aparecido la reacción contraria: quienes reducen el asunto señalando que la mayoría de los menores desaparecidos son adolescentes fugados. Una adolescente de 14 o 15 años que duerme donde puede, depende de desconocidos para comer y procura que la policía no la encuentre puede estar técnicamente fugada y encontrarse, al mismo tiempo, en un peligro mucho mayor que antes de desaparecer.

Hay incluso algo extraño en la cobertura. Una operación que recupera 163 menores en cinco días ha tenido considerable repercusión local, alguna cobertura nacional y una intensa circulación por redes. Pero difícilmente ha producido una conmoción proporcional a la primera impresión que causa la cifra.