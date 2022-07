El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe en parada cardiorrespiratoria tras ser disparado en un mitin

El ex presidente de Japón Shinzo Abe, de 67 años, ha sido disparado durante un acto electoral en la ciudad de Nara, al suroeste del país y, según ha informado la televisión pública local NHK, no muestra signos vitales tras el ataque. Abe, de 67 años, primer ministro entre 2006 y 2007 y después entre 2012 y 2020, fue alcanzado por un ataque con un arma de fuego durante un mitin por un individuo que, poco después, ha sido detenido por la policía nipona. Abe ha sido el primer ministro más longevo de Japón y se ha significado por defender un cambio en la Constitución nipona que permita a su país implicarse en la defensa de sus aliados, singularmente la de Taiwán ante la amenaza china.

El ataque ha tenido lugar en la mañana del viernes 8 de julio en Japón. El ex primer ministro estaba participando en un acto electoral del Partido Liberal Democrático de cara las elecciones al Parlamento del próximo 10 de julio. Según ha relatado un reportero del diario local Yomiuri Shimbun, presente en el acto, se escucharon dos disparos, tras los cuales Abe cayó al suelo.

El portavoz del Gobierno ha relatado en una primera comparecencia que «el ex primer ministro Abe recibió un disparo alrededor de las 11:30 horas de la mañana locales en Nara. Un hombre está bajo custodia. Se desconoce la condición del ex primer ministro».

First video of attempted assassination attempt on Shinzo Abe: pic.twitter.com/3GrQX7QLpK

— Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022