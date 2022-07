Estados Unidos sugiere a China que abandone su «neutralidad» en la guerra de Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sugirió este sábado a u homólogo chino, Wang Yi, que deje su posición neutral y presione a su socio del Kremlin para terminar la guerra de Ucrania, ante la falta de «señales» por parte de Rusia de que quiera una salida diplomática al conflicto. «Seguimos preocupados por el alineamiento de China con Rusia», asegiró Blinken durante una rueda de prensa en el hotel Ritz Carlton de Nusa Dua (en el este de la isla indonesia de Bali), tras una reunión de cinco horas con Wang.

El apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania está complicando las relaciones entre Estados Unidos y China en un momento en que ya están plagadas de divisiones y enemistades. Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha afirmado que Estados Unidos y China «son dos países importantes», por lo que es necesario mantener «intercambios normales», aseguró en el marco de la cumbre del G20.

«Al mismo tiempo, necesitamos trabajar juntos para garantizar que esta relación continúe avanzando por el camino correcto», ha afirmado Wang.

El jefe de la diplomacia china ha indicado la importancia de «mantenerse comprometido con los principios propuestos por el presidente Xi Jinping: respeto, coexistencia pacífica y cooperación voluntaria».

En la opinión de Wang, estos valores son «la aspiración compartida» tanto de los dos países como de la comunidad internacional.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que ambos países han de apostar por la diplomacia. «Espero nuevas conversaciones productivas y constructivas», ha comentado. «En una relación tan compleja y consecuente como la de EEUU y China, hay mucho de qué hablar», ha declarado Blinken.

I leave Bali after having valuable conversations at the #G20. The U.S. will continue to work together with our partners and allies to coordinate a multilateral response to global challenges, including food and energy insecurity and Russia’s continued aggression against Ukraine. pic.twitter.com/ERIzBNU27J

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022