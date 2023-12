Estados Unidos abate a diez terroristas hutíes que atacaron a un carguero en el mar Rojo

Estados Unidos ha abatido a 10 terroristas hutíes yemeníes defendiendo un buque de carga en el sur del mar Rojo, el Maersk Hangzhou, con bandera de Singapur, según ha confirmado el Pentágono este domingo, tras el lanzamiento por parte de los citados terroristas, financiados por Irán, de dos misiles balísticos antibuque.

Según el Mando Central de Estados Unidos, la tripulación del destructor USS Gravely ha derribado primero dos misiles balísticos antibuque disparados contra el Maersk Hangzhou, con bandera de Singapur, después de que el buque informara que había sido alcanzado por un misil a primera hora de la tarde mientras navegaba por el sur del mar Rojo.

A continuación, cuatro pequeñas embarcaciones han atacado el mismo carguero con fuego de armas ligeras a primera hora del domingo y los terroristas han intentado abordar el buque, según ha informado la Marina estadounidense.

USS GRAVELY shoots down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.

Today at approximately 8:30 p.m. (Sanaa time), the container ship MAERSK HANGZHOU reported that they were struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. The… pic.twitter.com/nUgifhkdC8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023