Escándalo en el festival ruso anti-Eurovisión: una cantante de EEUU se retira denunciando «presión política»

La polémica ha sacudido la última edición de Intervisión, el concurso internacional promovido por el Kremlin como alternativa a Eurovisión después de que se expulsase a Rusia del certamen tras la invasión de la guerra con Ucrania. La cantante estadounidense Vassy, que también tiene ciudadanía australiana, ha cancelado su participación en el último momento alegando «presión política sin precedentes» por parte del Gobierno australiano.

El anuncio se ha realizado este sábado en directo durante la retransmisión del certamen. Los presentadores han explicado que la decisión de la salida de Vassy no se había tomado por los organizadores ni por la delegación estadounidense, sino que respondía a circunstancias externas que imposibilitaban su actuación. El miércoles los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, que inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy, además de comunicar la participación del ex vocalista de Deep Purple y Rainbow, Joe Lynn Turner, como jurado.

La retirada de la artista ha generado un fuerte revuelo mediático, ya que Vassy era una de las principales figuras del evento y su participación se esperaba como uno de los momentos más destacados.

🇺🇸 Vídeo exclusivo do ensaio da Vassy (EUA 2025)#INTERVISION pic.twitter.com/RMRdo5jkdP — Portal Intervision Brasil (@IntervisionBR) September 19, 2025

El concurso cuenta este año con 23 artistas procedentes de distintas partes del mundo, incluido uno de Estados Unidos, ofreciendo un amplio abanico de estilos musicales: desde el pop melancólico de Bielorrusia hasta el folclore colombiano y el rap de alta energía de Vietnam. La competición se ha celebrado en un estadio de Moscú este sábado 20 de septiembre por la noche y ha ofrecido a los participantes la oportunidad de competir por un premio de 30 millones de rublos (aproximadamente 310.000 euros).

A diferencia de Eurovisión, que incluye principalmente países europeos y algunos invitados como Australia o Israel, Intervisión se presenta como un certamen global, dando espacio a artistas de países del Sur Global. «En tiempos de la Unión Soviética, el gobierno decidía promover una imagen positiva de Rusia en el extranjero. Nosotros necesitamos proyectar una imagen objetiva. Queremos que se nos conozca con todos nuestros méritos y defectos», declaró Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, en una rueda de prensa.

¿Qué es el Intervision Song Contest?

El Intervision Song Contest tiene sus raíces en la Guerra Fría. Un continente dividido contaba con organizaciones espejo: la OTAN en Europa Occidental y el Pacto de Varsovia en Europa Oriental; de manera similar, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) tenía su equivalente en el otro lado del Telón de Acero, la Organización Internacional de Radiodifusión y Televisión (OIRT). Como respuesta a Eurovisión, surgió Intervisión, retransmitido por la OIRT en varias ocasiones entre 1965 y 1980, con concursos celebrados primero en Checoslovaquia y luego en Polonia.

Eurovisión, por su parte, comenzó en 1956 como un experimento técnico para emitir un programa simultáneo en todas las emisoras miembros de la EBU y se consolidó como un fenómeno pop que atrae cada año a unos 160 millones de espectadores. Intervisión nació como alternativa, buscando proyectar la cultura y la música de la órbita soviética y, hoy, rusa, a nivel global.