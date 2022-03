Un misil ruso alcanza Kurenivka, el barrio histórico de Kiev, y mata a una persona que iba por la calle ante el estupor de los ucranianos que transitaba a esa hora la zona. A pesar de que el presidente Zelenski asegura que las tropas rusas aún no se encuentran en los alrededores de la capital, lo cierto es que los rusos han destruido este lunes un depósito de municiones para sistemas de lanzamientos de cohetes ubicado cerca de la capital de Ucrania.

El portavoz del Ministerio, Igor Konashenkov, ha detallado que, a consecuencia de la operación, se han destruido 145 vehículos aéreos no tripulados, cerca de 1.300 carros de combate y otros vehículos blindados, 124 lanzacohetes, así como unas 470 piezas de artillería y más de mil vehículos militares del Ejército ucraniano.

Por otra parte, el responsable militar de la ciudad de Kiev, el general Mikola Zhirnov, ha asegurado que la capital ucraniana no ha sido sitiada por las fuerzas rusas, después de la serie de ofensivas lanzadas este por Moscú, y que ha dejado al menos dos personas fallecidas.

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA

