Elon Musk sobre su hija trans: «Mi hijo Xavier fue asesinado por el virus ‘woke’ y por eso lo destruiré»

El magnate Elon Musk ha concedido una entrevista este lunes en la que ha sido preguntado por uno de sus hijos, Xavier, de 20 años, que cambió de género en 2021, y ahora se llama Vivian Jenna Wilson en honor a su madre. Durante la entrevista realizada por el psicólogo canadiense Jordan Peterson, Musk mencionó que el virus woke «asesinó» a su hijo.

«Fui esencialmente engañado para firmar documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier», comenta Musk en la entrevista. «Me engañaron para hacer esto. No me explicaron que los bloqueadores de pubertad son en realidad drogas de esterilización. Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman deadnaming por una razón», ha argumentado.

Wilson es una de los seis hijos (diez en total) que el empresario de 52 años tuvo con su ex mujer, la escritora canadiense Justine Wilson. Ambos se conocieron como estudiantes en la Universidad de Queen y contrajeron matrimonio en el 2000.

Dos años después, nació su primer hijo, Nevada Alexander, que falleció a las 10 semanas debido al síndrome de muerte súbita del lactante. Tras él, la pareja decidió tener más hijos a través de la fecundación in vitro, sumando a la familia un par de gemelos: la mencionada Vivian Jenna Wilson y Griffin, y más tarde unos trillizos: Kai, Saxon y Damian.

Por su parte, Vivian ha renegado de su padre, siendo tal la situación que una vez se cambió su nombre y apellidos junto a su madre que, según la hija de Musk, siempre le ha «apoyado». Ella ha contado que ya no «vive» con su padre biológico ni desea estar «relacionada» con él de ninguna forma.

Xavier Musk (Vivian Jenna Wilson), filed for a legal name change and gender recognition after turning 18, distancing herself from her father. She expressed a desire to sever ties with him entirely, stating, «I no longer live with or wish to be related to my biological father https://t.co/joSejZbLaC pic.twitter.com/jCAJawkJmH

— John paul 🧑‍💻 (@guyjohnpaul) July 22, 2024