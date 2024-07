Elon Musk traslada sus empresas X y Space X fuera de California por la nueva ley de identidad de género

El magnate Elon Musk ha anunciado en redes este martes que trasladará las sedes de sus compañías X y SpaceX fuera del estado de California (Estados Unidos) para instalarlas en Texas. Esto lo hará en forma de protesta debido a la nueva ley estatal de identidad de género establecida en California.

«Esta es la gota que colma el vaso. Debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, que atacan tanto a familias como a empresas, SpaceX ahora trasladará su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas», ha escrito el magnate en su perfil de X, antes Twitter. Asimismo, ha señalado que cuartel general de la red social pasará de San Francisco a Austin.

And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Asimismo, el empresario sudafricano ha querido hacer una crítica a la situación que atraviesa California, señalando la situación que vive cada día cuando sale de las oficinas de sus empresas, diciendo que debe esquivar «bandas violentas» y «drogadictos».

Have had enough of dodging gangs of violent drug addicts just to get in and out of the building — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Además, Musk ha asegurado que el gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado un proyecto de ley que causa una «destrucción» a «gran escala» de los derechos de los padres y pone a los niños en riesgo de sufrir un «daño permanente». «Le dejé claro a Newsom hace aproximadamente un año que leyes de esta naturaleza obligarían a familias y empresas a abandonar California para proteger a sus hijos», ha agregado.

I did make it clear to Governor Newsom about a year ago that laws of this nature would force families and companies to leave California to protect their children — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Por otro parte, California se ha convertido esta semana en el primer estado de Estados Unidos en prohibir las normas escolares que exigen que el personal de los centros educativos revelen la identidad de género o la orientación sexual de un estudiante a cualquier otra persona sin el consentimiento del menor con el fin de proteger a los alumnos LGBT que viven con familias que no «son tolerantes».

¿En qué se basa esta nueva ley?

En cuanto a esta nueva ley, que afecta al estado californiano, se prohíben las reglas que exigen que el personal de la escuela revele la identidad de género u orientación sexual de un estudiante a cualquier otra persona sin el permiso del niño. Los defensores de la legislación dicen que ayudará a «proteger» a los estudiantes LGBTQ+ que viven en hogares poco acogedores. Sin embargo, los opositores dicen que obstaculizará la capacidad de las escuelas de ser más «transparentes» con los padres.

Por su parte, el asambleísta de California, Chris Ward, un demócrata que representa a San Diego, presentó la legislación debido a lo que llamó un «creciente ataque nacional» contra las personas LGBTQ+.

«Aunque muchos jóvenes LGBTQ tienen familias que los apoyan, algunos desafortunadamente continúan enfrentándose al rechazo y están expuestos a daños graves si se les obliga prematuramente a revelar su identidad», dijo Ward en la Asamblea el mes pasado.