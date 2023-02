Elon Musk sale al rescate del censurado dibujante de ‘Dilbert’ y acusa de racistas a los medios de EEUU

El dueño de Twitter y Tesla, Elon Musk, ha decidido emprender una nueva batalla en su red social. Esta vez a favor de Scott Adams, el creador de las viñetas de Dilbert, personaje cancelado en numerosos periódicos de EEUU durante el fin de semana después de que el dibujante hiciera unos comentarios a favor de la segregación durante una retransmisión en vivo de YouTube.

“Durante mucho tiempo, los medios estadounidenses fueron racistas contra las personas que no eran blancas, ahora son racistas contra los blancos y los asiáticos”, escribió Musk en la red social este domingo. “Lo mismo ocurrió en las universidades e institutos de élite del país. Tal vez pueden intentar no ser racistas”, añadió.

Tras los tuits de Musk el domingo, varios activistas de izquierdas solicitaron a los anunciantes que boicoteen Twitter y retiren su publicidad de la red social. Los comentarios del dibujante de Dilbert se produjeron como reacción a una encuesta reciente de la organización conservadora Rasmussen que señalaba que la mayoría de afroamericanos no consideran que es bueno ser blanco. “Visto lo visto, mi recomendación para los ciudadanos blancos es que se alejen de los afroamericanos”, sugirió Adams.

“Solo hay que alejarse”. Bajo su punto de vista, las relaciones raciales en EEUU se han roto y no hay posibilidad de repararlas. “Si casi la mitad de todos los negros no están de acuerdo con los blancos… ese es un grupo de odio”, subrayó Adams en su canal de YouTube la pasada semana. “Y no quiero tener nada que ver con ellos”.

I don’t agree with everything Scott says, but Dilbert is legit funny & insightful. We should stop canceling comedy! — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2023

Esos comentarios llevaron a cientos de periódicos, incluido el Washington Post o el USA Today a dejar de publicar Dilbert. Adams abordó las consecuencias de sus comentarios en una nueva retransmisión en directo este domingo donde aseguró que la mayoría ingresos se esfumarían durante esta nueva semana. “Mi reputación ha quedado destruida para el resto de mi vida”, lamentó.

Dilbert ha sido desde hace más de tres décadas un pilar fundamental de las páginas de humor de los diarios de EEUU. Representa a un trabajador de oficina desengañado de la realidad y a un perro capaz de hablar. Ambos se mofan de las últimas tendencias de la cultura empresarial.

Lo ocurrido vuelve a sacar a la palestra el debate de la defensa de la libertad de expresión en EEUU, tan puesto en entredicho desde los tiempos de la pandemia, y las consecuencias perversas de la cultura de la cancelación como forma de aniquilar civilmente a objetivos concretos siempre con los pretextos del del discurso del odio, feminismo, diversidad sexual, etc. Precisamente todos ellos son punta de lanza del movimiento woke, o lo que es lo mismo, el grupo de los activistas ofendiditos de izquierdas, similar a lo políticamente correcto, con una especial hipersensibilidad con el racismo, el sexismo, la transfobia y lo que consideran otras formas de intolerancia. Musk ha sido uno de los grandes críticos de lo que él llama el virus woke.

Recortes gastos woke

En la misma línea, la Cámara de Representantes en manos de los republicanos ha comenzado a mostrar sus exigencias a la hora de pactar con Biden un aumento del techo de la deuda federal. Los representantes republicanos han solicitado que cualquier acuerdo de aumentar el techo de la deuda vaya seguido de recortes de gastos que rondarían los 150.000 millones de dólares.

Dichas partidas de gastos son las que están englobadas bajo la partida woke de la administración Biden, es decir, educación, atención médica y vivienda. Según Russell Vought, director de Presupuestos bajo administración Trump, se pueden reducir 25.000 millones del Departamento de Educación, sobre todo cursos escolares sobre la injusticia racial en EEUU y los derechos LGTBIQ+.