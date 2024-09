Elon Musk se ofrece para trabajar en la administración Trump si el magnate vuelve a ser presidente

El magnate Elon Musk ha insinuado que estaría dispuesto a integrarse en el Gobierno de Donald Trump si finalmente este sale elegido como presidente de los Estados Unidos. Así lo ha dicho a través de sus redes sociales en respuesta a una publicación donde un usuario hace referencia a una noticia del periódico The Washington Post donde se informa de que Trump está considerando involucrar a destacados empresarios, incluido Musk, en la auditoría de las agencias federales para identificar programas que deban recortarse.

Ante esta primicia Elon Musk ha dicho que «no puedo esperar» a que sea nombrado por Trump y que «hay mucho despilfarro y regulación innecesaria en el Gobierno que debe desaparecer».

I can’t wait. There is a lot of waste and needless regulation in government that needs to go. https://t.co/BOh3MIv4sJ

Asimismo, el CEO de SpaceX ha pedido públicamente el voto para Donald Trump como medida esencial para asegurar la libertad de expresión, unas fronteras y ciudades seguras y un gasto público «sensato». Precisamente sobre la seguridad en las calles también ha hablado en sus redes sociales donde ha compartido noticias sobre arrestos de inmigrantes que han atacado a ciudadanos. «¿Cuando es suficiente? Mi madre vive en Nueva York y sus amigos han sido atacados tres veces este año, ¡sin ningún castigo para los atacantes!», ha escrito el magnate.

Cabe decir que la cercanía de Elon Musk con el partido republicano y sus políticas no es una novedad. El empresario ha llegado ha prometer que contribuirá con cerca de 45 millones de dólares al mes para America PAC, un supercomité de acción política pro-Trump.

Ahora bien, Elon Musk no sólo ha expresado su apoyo hacia el candidato del partido republicano, Donald Trump, sino que también es común verle atacar al partido demócrata a través de sus redes sociales. Así, este mismo martes, el también CEO de Tesla ha asegurado que los demócratas, ahora liderados por Kamala Harris, quieren acabar con la libertad de expresión. Dicha reacción vino motivada por unas declaraciones de Harris en las que dijo que «Es necesario responsabilizar a estos sitios de redes sociales para que comprendan su poder».

This is what she actually believes.

Free speech is the bedrock of democracy and the Democratic Party (Kamala is just a puppet) wants to destroy it. https://t.co/kntGcq2WnK

— Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024