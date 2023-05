El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, gana las elecciones, pero su victoria insuficiente no le permitirá renovar la presidencia, que se decidirá en una segunda vuelta al no obtener el 50% de los votos. Con el 92,% de los votos escrutados, Erdogan, en el poder desde hace 20 años, obtiene sólo el 49,76% de los votos y su rival, el laico Kemal Kilicdaroglu, el 44,3% de los sufragios, según los datos no oficiales de la agencia oficial turca de noticias Anadolu. No obstante, la agencia independiente Anka, que ofrece datos a los medios opositores, daba un empate técnico entre los dos candidatos al 47%.

Con ambos resultados, la presidencia de Erdogan está en la cuerda floja hasta el próximo 28 de mayo. De hecho su opositor Kilicdaroglu, al que las encuestas previas daban como ganador, ha desmentido durante el escrutinio los resultados oficialistas y ha asegurado que su coalición va por delante. Uno de sus colaboradores más cercanos, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha pedido a los ciudadanos hacer «caso omiso» de las cifras ofrecidas por la agencia oficial turca de noticias.

A medida que avanzaba el recuento, Erdogan ha ido perdiendo opciones de poder formar gobierno tras la primera vuelta. Sólo tener más del 50% de los votos evitaba la segunda vuelta del 28 de mayo. El nuevo padre de la nación se ha ido desangrando a medida que ha avanzado el escrutinio, hasta hacer peligrar su irrebatible victoria.