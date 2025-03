Donald Trump desafía al mundo: «Conseguiremos Groenlandia al 100%»

El presidente Donald Trump ha afirmado que quieren anexionarse Groenlandia al «100%» y no descarta recurrir al uso de la «fuerza militar» para lograrlo si hace falta. El líder estadounidense ha reiterado su apoyo y confianza en el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, tras el escándalo ocasionado por los mensajes filtrados de Signal. «No despediré a nadie por las noticias falsas y una caza de brujas», comentó, asegurando que “no sabe nada” sobre la aplicación de mensajería.

«La conseguiremos al 100%», manifestó el presidente republicano en referencia a la isla danesa en una entrevista de NBC. De acuerdo con lo que informó a la cadena de televisión, hay «oportunidades» de que Estados Unidos adquiera Groenlandia «sin utilizar la fuerza militar, aunque no se descarta ninguna opción». El viernes, Trump publicó un video en su red social Truth Social bajo el nombre de «Estados Unidos apoya a Groenlandia», en el que aparecen kas imágenes de soldados estadounidenses en la isla durante la Segunda Guerra Mundial.

El pasado viernes, el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, su esposa Usha Vance y altos funcionarios de la Casa Blanca llegaban a la base espacial de Pituffik, en Groenlandia, y han insistido en la necesidad de que Estados Unidos controle «la seguridad ártica».

Ese mismo día, Trump reafirmaba su interés en Groenlandia: «No se trata de si podemos prescindir de ellos. No podemos. Si miran a Groenlandia ahora mismo, hay barcos chinos y rusos por todas partes. No vamos a confiar en Dinamarca ni en nadie para que se ocupen de esa situación. Y no estamos hablando de paz para Estados Unidos. Estamos hablando de paz mundial. Estamos hablando de seguridad internacional». Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Estados Unidos se anexionará Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca, para defender su seguridad nacional.

Aranceles

En la citada entrevista, Trump ha confirmado que no habrá retrasos en la imposición de aranceles el próximo 2 de abril, fecha que el presidente estadounidense denomina Día de la Liberación. El magnate ha subrayado que sólo negociará si los países «están dispuestos a darnos algo grande, de lo contrario no hay margen para negociar».

El presidente se pronunció también sobre los aranceles que los países europeos pusieron sobre la venta de los coches, como por ejemplo hizo Ferrari, aumentando un 10% el precio para Estados Unidos: «No me importa, espero que los suban porque si lo hacen la gente comprará coches estadounidenses, tenemos muchos».

Japón, Corea del Sur y China afirmaron que reforzarán su cooperación «para crear un entorno predecible para el comercio y la inversión», según una declaración conjunta emitida tras una reunión ministerial especial. Los ministros de Industria y Comercio de los tres países asiáticos se reunieron en Seúl en respuesta a la ofensiva aduanera de Trump.