Dimite la directora del Louvre tras la crisis del museo desatada por el robo de joyas de Napoleón

Laurence des Cars, presidenta y directora del Louvre, ha presentado su dimisión este martes tras las numerosas crisis que ha enfrentado el museo en los últimos meses, desatadas por el robo de joyas de Napoleón en octubre. Además, el pasado domingo unos activistas británicos colgaron una imagen del ex príncipe Andrés en una de las paredes del museo, lo que ha contribuido a agravar la crisis. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha aceptado la dimisión de Des Cars, según ha anunciado el Palacio del Elíseo este martes.

«El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto Louvre – Nouvelle Renaissance», ha detallado la Presidencia francesa en un comunicado.

Macron ha agradecido la labor y el compromiso de Des Cars durante los últimos años y ha señalado que siempre se ha basado en «su indiscutible experiencia científica». El presidente francés ha informado también que le asignará una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 sobre la cooperación entre los grandes museos de los países del bloque.

La foto del expríncipe Andrés

Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el importante robo de joyas registrado en el Museo del Louvre el 19 de octubre. Tres ladrones irrumpieron a través de un montacargas con motosierras cuando el museo abría sus puertas y se hicieron con joyas de Napoleón. Además, unos activistas británicos colgaron el pasado domingo en una de las paredes del museo una imagen del ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, recostado en el asiento trasero de un vehículo cuando fue detenido por la Policía británica por su vinculación con Jeffrey Epstein.

La ya ex directora del Louvre presentó su dimisión en ese momento, pero ésta fue rechazada por el Gobierno francés. Tras el robo, admitió su «conmoción» e «inmenso dolor» por el incidente y señaló el «terrible fracaso» que suponía para su gestión al frente del Louvre, insistiendo en que asumía su parte de responsabilidad.