Didier Reynders, de guardián del Estado de derecho en la UE a acusado de blanquear de dinero

El ex comisario europeo de Justicia Didier Reynders, ha pasado de ser el guardián del Estado de derecho en la UE a ser formalmente acusado de un delito de blanqueo de dinero. Lo hizo, al parecer, durante años, a través de la Lotería Nacional, organización de la que fue responsable entre 2007 y 2011.

La acusación tuvo lugar el pasado 16 de octubre después de que el político belga fuera interrogado por un juez de instrucción.

La investigación supuso el fin de su carrera política. Es sospechoso de haber blanqueado dinero Desde el pasado diciembre Didier Reynders estaba siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero, y este martes se ha sabido que ha sido formalmente acusado de ese delito y de «otro u otros» no precisados, según revelaron los periódicos belgas Le Soir, Le Vif, De Standaard y el medio de investigación Follow The Money.

La esposa de Didier Reynders, Bernadette Prignon, que es magistrada honoraria del Tribunal de Apelación de Lieja (Bélgica), también fue interrogada poco después del ex comisario europeo, pero no ha sido acusada por el momento. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a la prensa, añade el mismo medio.

La acusación formal no elimina la presunción de inocencia, evidentemente, sino que significa que el juez instructor considera que existen pruebas contundentes de culpabilidad. Además, otorga al sospechoso derechos como la posibilidad de solicitar acceso al expediente del caso.

El político belga, que también ocupó el cargo de ministro de Finanzas (1999-2011) y ministro de Asuntos Exteriores (2011-2019), fue comisario hasta el 30 de noviembre de 2024.

Comenzó a ser investigado tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica, que detectaron transacciones sospechosas en las que había implicadas grandes sumas utilizadas para la compra de lotería electrónica.

El pasado agosto salió a la luz, por otra parte, que la Fiscalía belga había abierto una investigación al banco ING en Bélgica por posible tráfico de influencias en el marco del caso de supuesto blanqueo de capitales.

Reynders adquirió cierta notoriedad en España durante su mandato como comisario europeo de Justicia al mediar en las negociaciones entre PSOE y el Partido Popular para acordar una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano judicial español, recuerda Efe.