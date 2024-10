Detenido un joven de 15 años tras matar a cinco personas en un tiroteo en Seattle

La Policía de Seattle (Estados Unidos) ha detenido a un menor de 15 años por matar a cinco personas, tres de ellas niños, en un tiroteo en la localidad de Fall City. Además de los fallecidos, una adolescente ha resultado herida.

El portavoz de la oficina del sheriff del condado de King, Mike Mellis, ha explicado en una rueda de prensa que hubo una «llamada» al teléfono de emergencias que informaba sobre «múltiples disparos en una casa residencial». Una vez que los agentes llegaron al lugar, encontraron dentro del inmueble los cuerpos de las cinco víctimas, dos adultos y tres menores, todos pertenecientes a la misma familia.

«Cuando los agentes llegaron, descubrieron una escena caótica, pero lo que hicieron cuando entraron en la propiedad fue detener inmediatamente a un joven, un adolescente. Lo que encontraron fue una mezcla de personas heridas y fallecidas», señaló.

El portavoz también mencionó que un vecino con «formación médica» atendió a una adolescente que, aun con dos heridas de bala, sobrevivió al tiroteo. Esa residente, miembro de la familia asesinada, fue trasladada al Centro Médico Harborview y se encuentra en condiciones favorables.

Tras su detención, el tirador ha ingresado en el centro de detención juvenil del condado de King. Según ha informado un portavoz de la Fiscalía del condado, el joven comparecerá ante el tribunal para una «primera audiencia» el martes o miércoles.

We’ve learned 3 teenagers and 2 adults died in this morning’s domestic violence shooting in Fall City. One person was taken to the hospital.

INFO: https://t.co/YPdBi7XRf5 @komonews pic.twitter.com/MdKwVQ3UM5

— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) October 21, 2024