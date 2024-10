El público español siempre se ha mostrado como un fiel seguidor de los estrenos audiovisuales. Ya sea de ámbito nacional o internacionales, los actores que forman parte de estas producciones siempre han terminado captando la atención de los espectadores. De hecho, a nivel internacional no faltan figuras de renombre que han conquistado a todos con su talento, pero también con su belleza. Hasta hace unos años, estas celebridades eran originarias de territorios como Estados Unidos, Inglaterra o algún país Europeo. Pero, ha sido ahora que el auge turco ha comenzado a ganar terreno. Pues, con la llegada de los dramas turcos a nuestro país, cada vez son más las personas que caen rendidas ante los proyectos de actores como Can Yaman.

El turco, de casi 35 años, se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los galanes televisivos que más reclamo causa entre el público. Se graduó en Derecho tras lograr una beca deportiva, pero el destino fue el causante de que, sin verlo venir, terminase estudiando actuación y dicción. Un proceso con el que comenzaba a entablar su futuro en la industria interpretativa. De esta manera, en el 2004 debutó como actor y lo hizo para su primer proyecto en televisión. Desde entonces, el éxito ha camino de la mano del actor, pues han sido muchos los trabajos en los que se ha ganado el reclamo absoluto de los espectadores.

Eso sí, sin lugar a duda, la serie que más sensación causó fue la de Erkenci Kuş, que coprotagonizó junto a Demet Ozdemir. Un conjunto de proyectos que le han llevado a trabajar en producciones internacionales donde ha tenido que cambiar de idioma. De hecho, recientemente, durante su paso por España, el artista confesó uno de sus deseos.

Entrevistado por Divinity, Can Yaman afirmó que le encantaría trabajar en un proyecto español. «Quiero hacer una serie en español y rodarla también en un perfecto español», explicó. Con este movimiento, el actor no solo alzaría su nombre, aún más si cabe, sino que demostraría que la barrera del lenguaje no es un impedimento para él.

Pero, como toda buena celebridad que se precie, el turco ha tenido que vivir en carne propia el lado oscuro de la fama. Una situación que ha provocado que, lamentablemente, termine cerrando sus redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Te lo contamos!

El pasado mes de junio, Can Yaman sorprendió a sus más de 11 millones de seguidores al cerrar su cuenta de Instagram. El artista no se ha pronunciado al respecto, pues siempre utilizaba esta plataforma para mantenerse en contacto con su querido público. Pero, al parecer, todo podría haber sido provocado por un exceso de atención hacia su persona.

En ocasiones, las redes sociales terminan por abrumar. Por ello, Can Yaman optó por cerrar su cuenta y centrarse al 100% en el rodaje de Sandokán, el cual se estaba llevando a cabo en Italia. Por parte de la periodista turca Birsen Altuntas, al parecer, las críticas de algunos detractores podrían haber sido las posibles causantes de su decisión.