En el mundo hay cárceles y cárceles y no en todas los presos sufren una verdadera penitencia por sus delitos. Esto ocurría en la cárcel de Tocorón en Venezuela donde la policía encontró una discoteca de lujo, un campo de béisbol, una piscina y hasta un zoológico con todo tipo de animales exóticos. Además, en este centro de reclusión vivían los criminales de la banda «Tren de Aragua» junto con sus familiares, quienes fueron desalojados del lugar después de que las autoridades venezolanas recuperaran el control de la prisión durante la madrugada de este miércoles.

El dominio que este temido grupo tenía sobre el centro penitenciario era tal que el Gobierno del país sudamericano tuvo que desplegar a 11.000 militares y policías para recuperar el control de la institución que se había convertido en el principal centro de operaciones de la mafia Tren de Aragua, un clan que opera a nivel internacional.

Según informó el Gobierno de Venezuela en un comunicado, Tocorón, que se encuentra en el estado de Aragua, «pasará a un proceso de reestructuración y será desalojado por completo». “Fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional contra la población venezolana”, añadieron.

Ahora bien, la situación después de la toma de esta prisión por parte de las autoridades fue tan surrealista que incluso los familiares desalojados que vivían ilegalmente con los reclusos se quedaron a las puertas del lugar a la espera de «noticias». «Estoy esperando que me informen adónde llevan a mi esposo. No tengo noticias. Yo vivía allí, pero nos sacaron», declaró a la agencia de noticias AFP Gladys Hernández. «Tengo miedo de que no salgan vivos», expresó Rubieles Mejías, quien tiene una relación sentimental con otro de los presos.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos reveló que los presos están siendo trasladados a otros de los 85 centros penitenciarios del país. «Está totalmente tomado este penal y la infraestructura totalmente liberada. En estos espacios reinaba el delito», apuntó Ceballos a la vez que añadía que su gobierno había garantizado los derechos humanos de los presos con esta operación. Cabe decir que este grupo criminal se dedicaban desde su fundación en el año 2014 al secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, la prostitución y el asesinato.

Tras la toma de la cárcel, el gobierno anunció una «segunda fase» de la operación para la «búsqueda y captura» de «delincuentes fugitivos», sin precisar el número de presos que se fugaron durante el operativo ni dar balance de heridos.