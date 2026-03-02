Derriban tres F‑15 de EEUU en Kuwait por fuego amigo: primera pérdida aérea en el conflicto del Golfo

Tres cazas estadounidenses han sido derribados sobre Kuwait este lunes, según ha informado el Comando Central de EE UU (CENTCOM). Estados Unidos lo ha calificado un incidente de fuego amigo, mientras participaban en la campaña militar contra Irán. Según el comunicado oficial, los F‑15E Strike Eagle se han confundido con objetivos hostiles por las defensas aéreas kuwaitíes durante un combate activo que incluía ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones.

Afortunadamente, los seis miembros de las tripulaciones eyectaron sus aeronaves y fueron recuperados en estado estable, evitando así una tragedia mayor. El CENTCOM extendió su agradecimiento al gobierno de Kuwait por su participación y cooperación en la operación.

El incidente ha ocurrido en medio de una escalada extrema en el Golfo Pérsico, tras la muerte del líder supremo iraní, ayatolá Ali Jamenei, durante una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel.

En represalia, Irán ha atacado activos estadounidenses en la región, lo que llevó a los estados del Golfo a movilizar sus sistemas de defensa aérea para proteger bases y prevenir nuevas pérdidas.

UNUSUAL

Three U.S. Army F‑15 fighter jets have been shot down in Kuwait.

Iran says it shot them down. The U.S. military says it was friendly fire. The pilots were beaten by civilians who thought they were Iranians pic.twitter.com/IlhZxIDXAp — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 2, 2026

Este suceso pone de relieve los altos riesgos de operar en un espacio aéreo saturado, donde errores de identificación entre aliados pueden tener consecuencias graves en medio de un conflicto ya altamente volátil.

Arriba se puede ver a uno de los pilotos en tierra.

The composure and the smile of this U.S. fighter jet pilot – just moments after ejecting from her aircraft – and the warm welcome she receives from this Kuwaiti citizen are genuinely good to see. pic.twitter.com/N4YPQJlC5Z — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) March 2, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado el lunes que la reciente operación contra Irán representaba «nuestra última mejor oportunidad para atacar» y ha advertido que el conflicto podría prolongarse entre cuatro y cinco semanas. En una declaración que combina estrategia militar y advertencia política, Trump ha explicado los cuatro objetivos principales de la ofensiva: destruir las capacidades misilísticas de Irán, aniquilar su Armada, impedir que el país obtenga un arma nuclear y detener que financie, arme o dirija a grupos terroristas fuera de sus fronteras.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, ha confirmado que se están desplegando fuerzas adicionales en Oriente Medio para respaldar la operación, en un contexto en el que el conflicto ya se ha expandido a lo largo de toda la región. El presidente ha destacado que, aunque la misión es crítica para la seguridad nacional, se esperan más bajas entre las tropas estadounidenses, y hasta ahora cuatro soldados han perdido la vida.

La escaladase prodeuce después de la muerte del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, durante un ataque conjunto de EEUU e Israel, y con la caída de tres cazas F‑15 estadounidenses sobre Kuwait debido a un aparente fuego amigo por parte de las defensas aliadas. Este conjunto de eventos ha convertido al Golfo Pérsico en un teatro de guerra altamente volátil, donde cada error, cada operación y cada decisión política tiene repercusiones inmediatas en el equilibrio militar y diplomático de la región.

Los países del Golfo, incluidos Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, mantienen alerta máxima en sus defensas aéreas, conscientes de que cualquier error o respuesta inesperada podría escalar rápidamente la confrontación a un conflicto regional más amplio.