El cohete chino que ha puesto en alerta a gran parte del mundo ha caído, finalmente, al sur del Océano Pacífico. Así lo ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

«El cohete chino ha entrado en la atmósfera sobre el centro sur del Océano Pacífico a las 4:01 horas (hora local)», han escrito en una publicación en Twitter.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) November 4, 2022