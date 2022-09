Cinco días lleva Carlos III reinando oficialmente en Reino Unido y la famosa flema británica ha brillado por su ausencia en su comportamiento. Porque al desprecio en su trato a subordinados el día de la firma de su proclamación hoy el nuevo monarca británico ha vuelto peder los nervios en público al mancharse los dedos con una pluma en otra firma: «¡No puedo soportar esta maldita cosa!», ha dicho molesto y con aire de cabreo al acabar manchado de tinta. Y molesto también por tener que firmar tantos documentos estos días. Incluso, podría interpretarse que se enfada con los encargados del protocolo: «No puedo soportar lo que hacen todo el maldito tiempo», se le puede escuchar.

«I can’t bear this bloody thing!»: King Charles’ signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can’t escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX

— CBS News (@CBSNews) September 13, 2022