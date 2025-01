El canciller conservador de Austria anuncia su dimisión tras fracasar la negociación para formar gobierno

El canciller federal en funciones de Austria, el conservador Karl Nehammer, ha anunciado este sábado que dimitirá en los próximos días, como jefe del Gobierno y de la presidencia del Partido Popular (ÖVP). Nehammer ha hecho pública su decisión después de que su formación abandonara las negociaciones con los socialdemócratas para formar un nuevo Gobierno. «Ponemos fin a las negociaciones con el SPÖ (Partido Socialdemócrata) y no las continuaremos», ha explicado Nehammer en un mensaje publicado en redes sociales, antes de anunciar su intención de abandonar los cargos que ocupa desde diciembre de 2021.

Fracasa así el intento de formar Gobierno en Austria, dejando en la oposición al partido de derecha nacionalista FPÖ, ganador de las elecciones legislativas del 29 de septiembre pasado con el 28,8 % de los votos, seguido del ÖVP (26,3 %) y el SPÖ (21,1 %). Entonces, el partido liderado por Herbert Kickl venció en los comicios por primera vez en la historia democrática de Austria con una campaña electoral marcada por las propuestas contra la inflación, la inmigración ilegal y el euroescepticismo.

Tras esos comicios, el presidente del país, el progresista Van der Bellen, descartó otorgar al FPÖ el mandato para formar gobierno -pese a su victoria. Entonces, esgrimió que carecía de socios para una mayoría parlamentaria y confió el mandato a Nehammer, quien comenzó las negociaciones con los socialdemócratas. Poco después, en noviembre, invitó también al pequeño partido Neos (neoliberal) para obtener una mayoría más amplia de escaños parlamentarios.

El viernes, la líder de Neos, Beate Meinl-Reisinger, anunció que su formación abandonaba las negociaciones porque no le había sido posible alcanzar un acuerdo con ÖVP y SPÖ en cuestiones clave. A su juicio, no querían afrontar reformas profundas del Estado pese a la difícil situación económica. Meinl-Reisinger citó el presupuesto y la competitividad como puntos conflictivos en las negociaciones con el Partido Popular Austriaco (ÖVP) de centro-derecha, liderado por el canciller Karl Nehammer, y el Partido Socialdemócrata (SPÖ) de centro-izquierda, acusándoles de no estar dispuestos a pensar «más allá del próximo día de las elecciones» y perseguir «reformas fundamentales».

El siguiente paso sería ahora unas nuevas elecciones. El partido de derechas FPÖ ha recibido de forma positiva esta posibilidad, ya que las encuestas de opinión indican que su apoyo no ha hecho más que aumentar desde las elecciones. En una encuesta encargada por el periódico Der Standard, el FPÖ aumentó su apoyo al 35% de los votos.

El próximo gobierno de Austria se enfrenta al desafío de ahorrar entre 18.000 y 24.000 millones de euros, según la Comisión de la UE. Además, Austria ha estado en recesión durante los últimos dos años, está experimentando un aumento del desempleo y su déficit presupuestario se sitúa actualmente en el 3,7% del Producto Interno Bruto, por encima del límite de la UE del 3%.

La coalición entre el Partido Popular y los socialdemócratas siempre se consideró inestable, ya que los dos partidos juntos sólo tienen una mayoría mínima de un escaño en el parlamento austriaco.

El Partido Popular tendrá que buscar un sustituto para Nehammer, que siempre ha descartado la posibilidad de una coalición con el líder de derecha Herbert Kickl.

El Partido Popular y el Partido de la Libertad, de derecha, están unidos en políticas económicas y en otros temas como la migración y ya están trabajando juntos en cinco coaliciones a nivel local.

Unas elecciones anticipadas podrían ser la solución, como se ha indicado con anterioridad. Pero debido a las leyes electorales austriacas, es poco probable que tales elecciones se celebren antes de mayo.