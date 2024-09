La derecha nacionalista del FPÖ, aliada de Vox en el Europarlamento, ha ganado en Austria por primera vez en la historia este domingo, según los primeros sondeos, en las elecciones parlamentarias. Este partido de derecha, según las encuestas a pie de urna, el Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei Österreich) se impondría con un 29,1% de los votos. El partido liderado por Herbert Kickl ganaría los comicios por primera vez en la historia democrática de Austria, después de una campaña electoral marcada por las propuestas contra la inflación, la inmigración ilegal y el euroescepticismo. Las proyecciones del Institut Foresight situarían al FPÖ por encima del 29% de los votos, como se ha indicado con anterioridad, un resultado ligeramente mejor que el pronosticado por las encuestas realizadas antes de los comicios del domingo. El partido gobernante, el ÖVP -conservadores de centroderecha liderados por el canciller Karl Nehammer- también obtendría mejores resultados de lo esperado, con un 26,2%, y los socialdemócratas de centroizquierda, un 20,4%. Los Verdes, que forman parte de la coalición gobernante con los conservadores, conseguirían un 8,6% de los apoyos.

En cambio, a pesar de la victoria del FPÖ en estas elecciones legislativas en Austria, liderado por Herbert Kickl, el resto de partidos formaría una coalición para evitar que gobernase con estrategias similares a lo visto en los últimos meses en Francia y en Alemania en Turingia, Sajonia y Brandeburgo con ambos países con campañas como telón de fondo la crisis económica y la inmigración ilegal. En Francia, después de la victoria de Marine Le Pen en la primera vuelta, funcionó la estrategia del presidente franceés Emmanuel Macron con Nuevo Frente Popular contra la política francesa. En este caso, en Austria, los conservadores y los socialdemócratas podrían formar gobierno utilizando con la ayuda de los votos de los Neos o los Verdes.

El Partido de la Libertad (Freiheitliche Partei Österreich) ha sido respaldado por los votantes preocupados por la inmigración, la inflación y la guerra en Ucrania, como se ha indicado con antelación. Herbert Kickl, ex ministro del Interior y estratega de campaña durante años en Austria, que lidera el partido desde 2021, quiere así convertirse en el nuevo canciller de Austria.

En un mitin de campaña el pasado viernes, exigió la «emigración forzosa» de los inmigrantes ilegales. «No es aceptable que tengamos que proteger a nuestra gente de la gente, que viene aquí buscando protección. Entonces algo no funciona bien en el sistema. Y por eso necesitamos finalmente la emigración forzosa. Ni siquiera sé por qué se supone que esta palabra es tan malvada», señaló Kickl, cuyo partido se quedará muy por debajo del umbral necesario para una victoria absoluta.

El canciller Karl Nehammer, cuyo Partido Popular Austriaco es segundo en los sondeos, ya ha descartado formar equipo con Kickl y ha instado a los votantes a que le voten para evitar que la extrema derecha llegue al poder. «He dejado claro con quién no es posible formar un gobierno responsable y viable. El actual líder del FPO no cumple estos criterios. Por eso le he excluido», dijo el viernes en Viena.

Aun así, Kickl ha logrado un giro desde las últimas elecciones de Austria en 2019. En junio, el Partido de la Libertad ganó por un estrecho margen una votación a nivel nacional por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo, que también supusieron ganancias para otros partidos europeos de extrema derecha. En las elecciones de 2019, su apoyo se desplomó al 16,2% después de que un escándalo derribara un gobierno en el que era el socio de coalición menor.

Durante la campaña electoral, los votantes han buscado respuestas a una elevada inflación, con una media del 4,2% en los últimos 12 meses, superando la media de la UE, la inmigración ilegal y las inundaciones por la tormenta Boris, con las restricciones por la pandemia, que enfurecieron a la población con el gobierno. En 2022 fue el primer país europeo en introducir un mandato de vacunación contra el coronavirus, desechado pocos meses después sin llegar a ponerse en práctica.