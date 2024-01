Una brutal explosión en un hotel de Texas (EEUU) deja al menos 21 heridos

Un hotel en la ciudad estadounidense de Fort Worth, en Texas, ha explotado este lunes dejando un total de 21 heridos. La primera hipótesis de los investigadores se cierne en torno a la detonación de un tanque de gas. A través de distintas imágenes y videos quedaron registrados los segundos posteriores a la explosión.

Los equipos de emergencia están registrando el edificio y están tratando de evacuar tanto a los empleados como a los huéspedes del hotel, que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la ciudad. La explosión ha causado daños en la fachada del edificio, generando escombros en la calle y fuego, que ha sido rápidamente extinguido.

Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Fort Worth y uno de los históricamente más importantes. Fue construido en el año 1920, tiene 20 pisos y en 1979 se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos. En la ciudad se describe el edificio como «una manifestación física del papel crucial desempeñado por Fort Worth en el auge del petrolero nacional».

Tras la explosión, el Departamento de Bomberos de Fort Worth ha explicado que uno de los heridos «se encuentra crítico y al menos dos están graves», mientras que ha encontrado con vida a una persona sobre la que horas antes había informado de su desaparición. Además, ha señalado que la explosión podría deberse a una fuga de gas, pero que la causa no se puede confirmar por el momento y se encuentra bajo investigación.

Asimismo, ha pedido a la población que «evite desplazarse al lugar del incidente» y ha prometido actualizar la información más adelante, mientras que ha anunciado un área de reunificación familiar, según ha señalado el citado departamento a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Además, los funcionarios no han ofrecido detalles sobre la causa de la explosión, pero dijeron que se «había establecido un área de reunificación familiar en el distrito peatonal de Sundance Square y que podría deberse al escape de gas de un tanque».

Otra gran explosión tuvo lugar el pasado martes en Nueva York, concretamente en el barrio del Upper East Side en Manhattan y Astoria en Queens. Los bomberos acudieron al bloque 580 de Main Street, al sur del puente y el teleférico de la isla de Roosevelt, que la conecta con Manhattan y Queens en Nueva York, poco antes de las 06:00 horas tras recibir llamadas de alerta de una explosión y de sacudidas en varios edificios.

Los residentes de la isla de Roosevelt informaron de que se habían despertado esta mañana con al menos «tres explosiones y sacudidas», y que la tercera vibración «se sintió más lejos». Por otro lado, los equipos de emergencia informaron de que «sintieron vibraciones» en la isla Roosevelt, Manhattan y Queens, y han solicitado a la empresa de energía Con Edison que «se ocupe de los cortes de electricidad en varios edificios».

🚨#BREAKING: Numerous reports of multiple explosions and buildings shaking on Roosevelt Island

📌#Manhattan l #NewYork

Currently, numerous emergency crews and other agencies are responding to reports of multiple explosions, causing buildings to shake in the Roosevelt Island… pic.twitter.com/SHAknHOEfx

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2024