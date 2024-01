Los Bomberos de Nueva York han puesto en marcha el protocolo de respuesta de emergencia después de que se sintieran una explosión y varias sacudidas a primera hora de la mañana del martes en la isla de Roosevelt en Nueva York, ubicada entre el barrio del Upper East Side en Manhattan y Astoria en Queens.

Los bomberos han acudido al bloque 580 de Main Street, al sur del puente y el teleférico de la isla de Roosevelt, que la conecta con Manhattan y Queens en Nueva York, poco antes de las 6:00 horas tras recibir llamadas de alerta de una explosión y de sacudidas en varios edificios.

Los residentes de la isla de Roosevelt han informado de que se habían despertado esta mañana con al menos «tres explosiones y sacudidas», y que la tercera vibración «se sintió más lejos».

Currently, numerous emergency crews and other agencies are responding to reports of multiple explosions, causing buildings to shake in the Roosevelt Island… pic.twitter.com/SHAknHOEfx

Los equipos de emergencia han «informado de que han sentido vibraciones» en la isla Roosevelt, Manhattan y Queens, y han solicitado a la empresa de energía Con Edison que «se ocupe de los cortes de electricidad en varios edificios».

Los vídeos han mostrado en redes sociales una gran presencia de los servicios de emergencia, con varios camiones de bomberos y vehículos policiales en Main Street. Los residentes de la isla han explicado que sus paredes han temblado por el impacto, mientras que neoyorquinos de Astoria en Queens han señalado que el ruido les ha despertado.

🚨#UPDATE: Police investigating reports of small explosions from multiple manholes causing power outages across Roosevelt Island in New York City so far no reports of injuries at this time. Con Edison officials have just arrived on scene pic.twitter.com/hNKPd3V1oP

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2024