Un edificio de seis pisos con 172 denuncias previas se derrumba en el Bronx

Un edificio de seis plantas ubicado en el barrio neoyorkino del Bronx se ha derrumbado este lunes. Según han informado fuentes policiales, el edificio «contaba con 172 denuncias acumuladas por su mal estado». La Policía todavía está investigando la causa del derrumbe de la fachada de este bloque de apartamentos que ha mantenido en vilo a los vecinos del Bronx.

Laura Kavanagh, la comisionada de Bomberos, ha señalado que ya han abierto una investigación y ha apostillado que «es un milagro que nadie saliera herido de esa situación».

¿Cómo ocurrió el colapso?

Los hechos ocurrieron este lunes, 11 de diciembre, cuando los Bomberos y diversas unidades de emergencia recibieron el reporte del colapso de un edificio en El Bronx y se desplazaron al lugar: West Burnside Avenue y Phelan Place, a sólo unos metros de la autopista Major Deegan Expressway.

En el vídeo grabado por testigos de los hechos se puede observar el edificio derruido y junto a él, una montaña de escombros y de metal.

Hace un momento se cayó parte de un edificio en la avenida Burside del Bronx, New York, donde funcionaba una bodega de dominicanos, se cre hay varias personas debajo de los escombros. Aún se desconoce el origen del siniestro. pic.twitter.com/whyHnmA1vA — Nicolas Mateo (@scoutnicolas) December 11, 2023

Tras el colapso, la Policía de Nueva York ha pidió a los ciudadanos a través de X, anteriormente conocido como Twitter, que eviten el área de West Burnside Avenue entre Osborne Place y Phelan Place debido a la emergencia. Por otro lado, NYC Transit también indicó que ciertos autobuses tomarán una nueva ruta debido al colapso. Adicionalmente, la línea Hudson de Metro-North fue suspendida en ambas direcciones entre Grand Central y Spuyten Duyvil debido al colapso.

Uno de los motivos del colapso puede deberse a un fallo estructural. El edificio recibió varias citaciones del DOB (Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York) y tenía 172 denuncias por su mal estado.

Según ha declarado el comisionado del DOB, Jimmy Oddo, el propietario del edificio «entregó su más reciente reporte en marzo de 2021». Las utilidades como gas y luz fueron cortadas para la seguridad de todos tras el colapso. Un centro de servicio para residentes del edificio está ubicado en la escuela pública cercana P.S. 390, según funcionarios de la ciudad.

Un derrumbe similar en Teruel

Un edificio de cinco plantas y con unas 21 viviendas, situado en la calle de San Francisco de la capital turolense, se derrumbó el pasado mes de junio por completo, aunque no se han produjeron daños personales. La alcaldesa en de Teruel, Emma Buj, que se encontraba en el lugar, explicó que hubo un aviso de que el edificio no se encontraba en buenas condiciones e, «inmediatamente», se apersonaron los arquitectos municipales, la Policía y los Bomberos. Los residentes de ese edificio fueron desalojados y no hubo que lamentar ningún fallecimiento.