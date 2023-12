Una casa explota segundos antes de un registro policial en Virginia

Una gran explosión ha tenido lugar este lunes en Arlington, Virginia (Estados Unidos), cuando la Policía se aproximaba a un domicilio para hacer un registro.

El Departamento de Policía del Condado de Arlington ha informado a través de redes sociales que los agentes se encontraban en el 800 de North Burlington Street, investigando a un sospechoso que «había disparado una pistola de bengalas desde su casa». El hombre, por el momento, no ha sido identificado por las autoridades.

En el vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver cómo los coches de los agentes están aparcados delante del inmueble cuando este explotó repentinamente.

Según ha informado el Departamento de Policía, los agentes que se apersonaron al domicilio «han sufrido heridas leves pero no han sido trasladados al hospital». Por otro lado, los Bomberos siguen trabajando para apagar el incendio y poder entrar a la vivienda.

Una vecina de la zona comentó que pudo ver las bengalas provenientes de la casa por la tarde y en un primer momento pensó que alguien podía estar «divirtiéndose». Sin embargo, poco después empezó a escuchar disparos proveniente de la misma vivienda.

Una explosión similar ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos, el pasado mes de agosto. Al menos cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas en la impresionante explosión de una casa en el distrito de Plum, como se puede ver en las imágenes de este vídeo, las cuales se hicieron virales, las llamas provocadas por la explosión de la casa en Pensilvania se han extendido afectando varias viviendas en la calle del distrito de Plum.

