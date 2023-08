Al menos cinco personas han muerto y otras tres han resultado heridas en la impresionante explosión de una casa en el distrito de Plum en Pensilvania en Estados Unidos, como se puede ver en las imágenes de este vídeo, que se han hecho virales este lunes. Las llamas provocadas por la explosión de la casa en Pensilvania se han extendido afectando varias viviendas en la calle del distrito de Plum.

Como se aprecia en estas imágenes, tres casas han sido arrasadas y una docena se han visto afectadas. El asistente del jefe del Departamento de Emergencias, Steve Imbarlina, que ha señalado que unos 60 bomberos han tenido que ser tratados por problemas menores mientras intentaban sofocar el incendio provocado después de que la casa explotase, ha indicado que los bomberos y los agentes de Policía investigan estos días la causa de la explosión de la casa en Pensilvania.

UPDATE on Plum, Pennsylvania House Explosion:

– The explosion took place at 10:23 AM ET Saturday and damaged 3 homes.

– 5 People have died from the explosion which took place yesterday and was caught on a Ring camera. This included 4 adults and 1 child. An additional person is… pic.twitter.com/KXmJY4ZQQV

