Bolsonaro, detenido y mandado a prisión por intentar romper su tobillera electrónica para fugarse

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha sido arrestado este sábado en Brasilia para cumplir en prisión su condena por intento de golpe de Estado, tras intentar romper su tobillera electrónica -impuesta en su prisión domiciliaria- para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirmó la Corte Suprema de Brasil.

«La Policía Federal ejecutó este sábado (22 de noviembre), en Brasilia/DF, una orden de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal», ha hecho saber el cuerpo en un comunicado publicado en su página web.

Fuentes de la Policía han confirmado a los medios más destacados del país la identidad del arrestado como el ex presidente brasileño.

Cabe recordar que los abogados del ahora detenido Bolsonaro presentaron este viernes una solicitud al Tribunal Supremo Federal para que el ex mandatario cumpliera su condena por intento de golpe de Estado en arresto domiciliario por motivos humanitarios, pero finalmente el juez Alexandre de Moraes ha decidido su entrada en prisión.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.